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§ NG.kz
Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном и Кайбагором
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня из-за метели на юге Костанайской области больше четырех часов в заносах простояло около 60 машин, в том числе большегрузные автомобили. Одни ехали в Костанай, другие - в сторону столицы.

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1
Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном...




Отправлено: 25.12.16 - 18:17
Комментарий удален модератором.

Казавтожол
Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном...




Отправлено: 25.12.16 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сегодня из-за метели на юге Костанайской области больше четырех часов в заносах простояло около 60 машин

На уборку снега отводится 24 часа после окончания снегопада.
Дороги чистятся по ходу движения от мест дислокации уборочной техники. Мы не такая маленькая страна как Финляндия или Норвегия. Мы страна вечных зим и метелей. На всех сразу снегоуборочной техники не хватит.

55107
Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном...




Отправлено: 25.12.16 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ехал-ехал упёрся в сугроб -доставай двацатку соляры и жди грейдер-ниочё не зависим ура !!!

Анна
Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном...




Отправлено: 26.12.16 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на трассе Костанай Карасу,ближе к Карасу снега много,чистят отвратительно...за что мы платим налоги??летом страшно ехать,такие дороги в Карасу.А зимой надежда только на себя...Неужели не найдется человека,который навел бы порядок?Или это красит наше лицо...лица...Интересно,а как ездят чиновники??их ведь в Карасу много,иногородних...Может , у них вертолеты?

Кустанаец
Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном...




Отправлено: 26.12.16 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто у вас в машине кнопки ЭВАК не было, на новых авто эта волшебная кнопка будет творить чедеса. Эт вы еще легко отделались!!

))
Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном...




Отправлено: 26.12.16 - 04:21
Комментарий удален модератором.

!!!
Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном...




Отправлено: 26.12.16 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"на юге Костанайской" дальше можно не читать

Lex
Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном...




Отправлено: 26.12.16 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собрался в Карасуский район, село Теректы. кто знает , проеду , нет ?
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