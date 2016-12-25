Казавтожол Re: Из- за заносов больше четырёх часов провели между Кушмуруном... #2







Отправлено: - 20:21 Цитата: Сегодня из-за метели на юге Костанайской области больше четырех часов в заносах простояло около 60 машин

На уборку снега отводится 24 часа после окончания снегопада.

Дороги чистятся по ходу движения от мест дислокации уборочной техники. Мы не такая маленькая страна как Финляндия или Норвегия. Мы страна вечных зим и метелей. На всех сразу снегоуборочной техники не хватит.