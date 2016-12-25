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≡ Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в нескольких километрах от аэропорта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в нескольких километрах от аэропорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26596
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию.
Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним".
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Доцент
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но с другой стороны эти концерты с плясками на трупах в чужой стране тоже не найс*****

Позвольте, а о каких " плясках" и " на каких трупах", вы речь ведёте??? Во -первых,войска России находятся в Сирии по ПРИГЛАШЕНИЮ законно избранного президента Сирии Асада для защиты страны от интервенции бандитов- головорезов, не имеющих ни родины, ни веры, ничего святого.

Если бы не Воздушно -Космические Войска России, которые по официальным данным уничтожили 35 000 бармалеев, то завтра они опять бы вылезли на улицы наших городов. Надеюсь, что у вас с памятью всё в порядке и вы помните вылазки террористов в городах республики.

ОГПУ
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 20:36
Комментарий удален модератором.

§ 1011
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
1011


(Пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 04.01.15
Отправлено: 25.12.16 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент
Позвольте, а о каких " плясках" и " на каких трупах", вы речь ведёте??? Во -первых,войска России находятся в Сирии по ПРИГЛАШЕНИЮ законно избранного президента Сирии Асада для защиты страны от интервенции бандитов- головорезов, не имеющих ни родины, ни веры, ничего святого.


Да-да! Помнится в 1979 году Хафизулла Амин тоже пригласил ,,ограниченный контингент Советских войск,, . Приглашение принял т.Брежнев ,,для защиты страны от интервенции бандитов- головорезов, не имеющих ни родины, ни веры, ничего святого.,,. Ну во всяком случае нам так сказали ( ну еще типа от Америки будем защищатся).
Сколько лет прошло - а все одно и тоже .
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§ Нурбанчик
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1681
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 25.12.16 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одлод:
но с другой стороны эти концерты с плясками на трупах в чужой стране тоже не найс. зря их посылали

В Сирию летел с концертом Хор Ансамбля. Балетная группа Ансамбля не собиралась в Сирию. Ни кто не собирался плясать в Сирии. Должен был состояться концерт перед российскими военнослужащими авиабазы в Сирии.

Родным и близким погибших соболезнование. Земля пухом погибшим.

Цитата:
Моше:
Этот ВЧК, он же ранее заблокированный gasil, grek. Сейчас пишет под ником Казаr.

Подтверждаю, что эта личность под тремя никами, в одном лице, писало и пишет в личку.
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§ Vital
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АДМИН почему когда я открытым текстом сказал что казил он тоже что и и. вы меня покрасили в красный? Подымите личку . Когда я мог вытащить его а вы всё обламали. :-(
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§ Vital
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3736
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас менты также работают. Не фига не умеют.
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Доцент
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помнится в 1979 году Хафизулла Амин тоже пригласил ,,ограниченный контингент Советских войск,%%%%%
Если бы сейчас бармалеи (без родины, отечества, веры и прочего) захватили бы Сирию, то они быстро бы установили контроль над сочувствующими им монархиями Персидского залива.Образовался бы огромный центр власти шайтанов без веры и Бога в голове, которые затем начали бы скупать любое оружие, набирать добровольцев-контрактников в свои армии и двинулись бы в Ср.Азию, куда им перстом указал бы Обама(см. в Инете планы США в Ср.Азии) .

Установив там свои порядки, далее они полезли в степь, а затем угрожать России(Поволжью,Уралу,Сибири)..
Нам не хочется отлавливать этих бармалеев в своих автобусах, взрывающихся в метро и на вокзалах или применить нейтрино для стериализации пустыни от этих барамалеев.!
Поэтому бы принято превентивное решение: мочить их в сортирах, пока они не влезли в нашу квартиру". Вот и запахали российские ВКС 35 тыс. бармалеев в пески Сирии. Остальная зачистка будет закончена в первой половине 2017 г вместе с Трампом.

глас народа
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня действительно стоит помолчать и дать слово тем, кто ушел..

Совсем недавно, 8 декабря, Елизавета Глинка получила из рук Владимира Путина государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2016 год. Тогда она рассказала о своих планах 9 декабря вновь отправиться в Донецк, а затем – в Сирию. А еще добавила: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война – это ад на Земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».
Она действительно знала, о чем говорила.

А значит, ничего не закончилось. Место погибших займут новые люди. Журналисты будут снимать репортажи из Сирии, Донбасса и любых других мест, где потребуется их работа. Армия будет защищать нас – как и всегда. Ансамбль Александрова справится с трагедией и продолжит свою историю. Как фонд Доктора Лизы и множество других российских благотворительных организаций.

Все будет. Мы, как и всегда, справимся со всеми потерями и испытаниями.

Просто сейчас очень больно.

Светлая память погибшим. Пусть земля им будет пухом.

Синьхуа
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глубокие соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны в Черном море выразило посольство Китайской народной республики. Пекин отметил вклад ансамбля имени Александрова, участники которого погибли в катастрофе, в развитие культурных связей между двумя странами.
В посольстве Китая заявили, что «имеют честь выразить чувства глубоких соболезнований в связи с крушением Ту-154 Министерства обороны, на борту которого находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова», передает РИА «Новости».
Там отметили, что в Китае хорошо знают об ансамбле.

«Посольство просит передать слова утешения родным и близким погибших», – заявили в китайской дипмиссии.

том
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По техническим причинам ТУшке было 33 годика..
Интересно у нас они используются.?
В следующий раз 5 раз подумаю лететь на ТУ или пусть пропадает билет

ВЧК
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 23:22
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 23:26
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 23:32
Комментарий удален модератором.

§ Нурбанчик
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1681
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 26.12.16 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
том:
Интересно у нас они используются.?
В следующий раз 5 раз подумаю лететь на ТУ или пусть пропадает билет

ТУ-154 в гражданской авиации остались единицы. И не потому что самолеты старые, а потому что их не выгодно содержать частным авиакомпаниям из-за бОльшего расхода топлива по сравнению с более экономичными по расходу топлива современными ВС.

ТУ-154 используют ВВС и МЧС России и Казахстана. Последние два ТУ-154М были выпущены в Саратове для нужд МО РФ в 2013 году.

В ВВС Казахстана имеется следующие транспортные самолеты:
1 судно Ту-154, 2 судна ТУ-134, 1 судно Ан-30, 2 судна АН-12, 6 судов АН-26, 2 судна АН-72, и 4 судна испанского CASA. Более подробноая информация приведена в Справочнике по вооруженным силам стран мира 2016 (The Military Balance 2016)

В МЧС РК имеется 1 судно АН-12, 1 судно ТУ-154М, 1 судно Ил-76ТД, 1 судно Ан-30. В ближайщее время МЧС РК приобретёт новые российские ВС (воздушные судна).
При надлежащем использовании ВС с соблюдением всех регламентных работ и разрешенными допусками от предприятий-изготовителей, самолёты годны к эксплуатации.

Так в ВВС США по сей день эксплуатируются следующие самолёты:
76 судов «Boeing B-52» произведенных в 1952 — 1962 годах, 63 судна «Rockwell B-1 Lancer» произведенных в 1974 — 1988 годах.
66 судов «Lockheed C-5 Galaxy» различных модификаций, произведенных в 1968—1973 и 1985—1989 годах;
Boeing C-17 Globemaster III, около 200 судов, производятся с 1991 года по сей день;
Lockheed C-130 Hercules - самый распространенный транспортный самолёт в США и странах НАТО, около 200 судов, самолеты производятся с 1955 года и по сей день находятся в эксплуатации. Подробную информацию можно получить в справочнике The Military Balance 2016 или подобную информацию посмотреть здесь

Для военных важна не экономия топлива, а живучесть и надежность судна в различных ситуациях.

ТУ-154М единственные в мире реактивный самолет своего класса(не путать с истребителями), который может выйти из штопора, спланировать при необходимости с отключенным двигателями, - пример тому посадка ТУ-154М на заброшеном военном аэродроме Ижма при неработающих двигателях.

[Исправлено: Нурбанчик, 26.12.2016 - 01:48]
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§ Нурбанчик
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1681
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 26.12.16 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
Сейчас из Санкт-Петербурга выразили соболезнования Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.
Н.Назарбаев выразил соболезнования от всего казахстанского народа.
На завтра в России объявлен траур.

Многие страны соболезнуют...

А кто-то радуется, и на таких «радостных эмоциях» по произошедшей трагедии начинает писать в личку:



Цитата:
Ks:
Какой-то ужас творится и самое страшное, что они среди нас :-(

Вот такие, да, к сожалению среди нас.

[Исправлено: Нурбанчик, 26.12.2016 - 01:30]
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