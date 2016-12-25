Цитата: том:

Интересно у нас они используются.?

В следующий раз 5 раз подумаю лететь на ТУ или пусть пропадает билет

ТУ-154 в гражданской авиации остались единицы. И не потому что самолеты старые, а потому что их не выгодно содержать частным авиакомпаниям из-за бОльшего расхода топлива по сравнению с более экономичными по расходу топлива современными ВС.



ТУ-154 используют ВВС и МЧС России и Казахстана. Последние два ТУ-154М были выпущены в Саратове для нужд МО РФ в 2013 году.



В ВВС Казахстана имеется следующие транспортные самолеты:

1 судно Ту-154, 2 судна ТУ-134, 1 судно Ан-30, 2 судна АН-12, 6 судов АН-26, 2 судна АН-72, и 4 судна испанского CASA. Более подробноая информация приведена в Справочнике по вооруженным силам стран мира 2016 (The Military Balance 2016)



В МЧС РК имеется 1 судно АН-12, 1 судно ТУ-154М, 1 судно Ил-76ТД, 1 судно Ан-30. В ближайщее время МЧС РК приобретёт новые российские ВС (воздушные судна).

При надлежащем использовании ВС с соблюдением всех регламентных работ и разрешенными допусками от предприятий-изготовителей, самолёты годны к эксплуатации.



Так в ВВС США по сей день эксплуатируются следующие самолёты:

76 судов «Boeing B-52» произведенных в 1952 — 1962 годах, 63 судна «Rockwell B-1 Lancer» произведенных в 1974 — 1988 годах.

66 судов «Lockheed C-5 Galaxy» различных модификаций, произведенных в 1968—1973 и 1985—1989 годах;

Boeing C-17 Globemaster III, около 200 судов, производятся с 1991 года по сей день;

Lockheed C-130 Hercules - самый распространенный транспортный самолёт в США и странах НАТО, около 200 судов, самолеты производятся с 1955 года и по сей день находятся в эксплуатации. Подробную информацию можно получить в справочнике The Military Balance 2016 или подобную информацию посмотреть здесь



Для военных важна не экономия топлива, а живучесть и надежность судна в различных ситуациях.



ТУ-154М единственные в мире реактивный самолет своего класса(не путать с истребителями), который может выйти из штопора, спланировать при необходимости с отключенным двигателями, - пример тому посадка ТУ-154М на заброшеном военном аэродроме Ижма при неработающих двигателях.



[Исправлено: Нурбанчик, 26.12.2016 - 01:48]