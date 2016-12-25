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≡ Лексус, похожий на Лексус акима города!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Лексус, похожий на Лексус акима города!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26596
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 24.12.2016г. данный автомобиль целый день стоял на стоянке между домами № 47 и № 49 по ул. Карбышева, хотя водитель живёт в 51-м. Наверное это связано с тем, чтобы меньше привлекать внимание к машине с "левыми" номерами. И опять наверное акимат скажет "что это абсолютно другой автомобиль".
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Денис
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все получается,если не отступать)

роки
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
угамон с поймайте!!!и думай о своих проблемах,а не рассматривая чужие 570ие!!!

денис
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый роки, если дело касается авто госслужбы,то эти авто куплены на бюджетные ваши денюжки.и водятелу авто влетит по полной за нарушение ПДД РК и действия порочащие кодекс госслужащего.Ну.а если частники шалуются, тто отделаются штрафом. нет проблем)

рома
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 15:42
Комментарий удален модератором.

Уважаемый
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Денис,скиньте пожалуйста официальный сайт тех осмотра!за ранее спасибо))

§ Ks
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 25.12.16 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
роки:
угамон с поймайте!!!и думай о своих проблемах,а не рассматривая чужие 570ие!!!

А защитники то какие все мерзостные :-( Еще противнее становится
Профайл

§ Дантист
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 25.12.16 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему девчонки на скамейке не по зимнему одеты? И снега почти нет? Или это фото времен мамонта? Чего тогда сейчас пыжиться?
Профайл

димон
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зырь они не грамотные!!! :lol: какой такой павлин- мавлин!?

Читатель 1
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да правильно Денис говорит, гражданскую позицию надо иметь,

))
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
На лицо, транспорт с поддельными номерами. вот,еще заснять на видео как номера меняют? или натарвить продажных полицаев на эту подделку.

Лексусы то в ямы падают то используются для внеслужебных целей, какая популярная машина.

Дима
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две разные машины! Решетки под номером разные. У первой хром есть, у другой нет!!! Так что автор зря.....
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