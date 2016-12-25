NG.kz Лексус, похожий на Лексус акима города!



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 26596

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:43 Сегодня 24.12.2016г. данный автомобиль целый день стоял на стоянке между домами № 47 и № 49 по ул. Карбышева, хотя водитель живёт в 51-м. Наверное это связано с тем, чтобы меньше привлекать внимание к машине с "левыми" номерами. И опять наверное акимат скажет "что это абсолютно другой автомобиль".

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