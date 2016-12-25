глас народа Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в... #52







Отправлено: - 21:48 Сегодня действительно стоит помолчать и дать слово тем, кто ушел..



Совсем недавно, 8 декабря, Елизавета Глинка получила из рук Владимира Путина государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2016 год. Тогда она рассказала о своих планах 9 декабря вновь отправиться в Донецк, а затем – в Сирию. А еще добавила: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война – это ад на Земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Она действительно знала, о чем говорила.



А значит, ничего не закончилось. Место погибших займут новые люди. Журналисты будут снимать репортажи из Сирии, Донбасса и любых других мест, где потребуется их работа. Армия будет защищать нас – как и всегда. Ансамбль Александрова справится с трагедией и продолжит свою историю. Как фонд Доктора Лизы и множество других российских благотворительных организаций.



Все будет. Мы, как и всегда, справимся со всеми потерями и испытаниями.



Просто сейчас очень больно.



Светлая память погибшим. Пусть земля им будет пухом.