NG.kz "Наша Газета" приступила к доставке подарков детям, написавшим письма Деду Морозу



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:54 Еще вчера до глубокого вечера в редакцию несли подарки для авторов самых трогательных посланий волшебному деду. И это само по себе было волшебно: взрослые занятые люди с явным удовольствием выбирали те самые куклы, машинки, игры, о которых мечтали дети. В абсолютном большинстве наши читатели не желали быть узнанными - просто хотели совершить чудо. И, судя по всему, чудо произошло!

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