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§ NG.kz
"Наша Газета" приступила к доставке подарков детям, написавшим письма Деду Морозу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера до глубокого вечера в редакцию несли подарки для авторов самых трогательных посланий волшебному деду. И это само по себе было волшебно: взрослые занятые люди с явным удовольствием выбирали те самые куклы, машинки, игры, о которых мечтали дети. В абсолютном большинстве наши читатели не желали быть узнанными - просто хотели совершить чудо. И, судя по всему, чудо произошло!
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Кобра
Re: "Наша Газета" приступила к доставке подарков...




Отправлено: 25.12.16 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо, что у Деда Мороза так много добрых помощников! Какие все молодцы! Новогоднее чудо запомнится на всю жизнь. И вырастут новые помощники Деду Морозу.
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