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Доцент
Позвольте, а о каких " плясках" и " на каких трупах", вы речь ведёте??? Во -первых,войска России находятся в Сирии по ПРИГЛАШЕНИЮ законно избранного президента Сирии Асада для защиты страны от интервенции бандитов- головорезов, не имеющих ни родины, ни веры, ничего святого.
Да-да! Помнится в 1979 году Хафизулла Амин тоже пригласил ,,ограниченный контингент Советских войск,, . Приглашение принял т.Брежнев ,,для защиты страны от интервенции бандитов- головорезов, не имеющих ни родины, ни веры, ничего святого.,,. Ну во всяком случае нам так сказали ( ну еще типа от Америки будем защищатся).
Сколько лет прошло - а все одно и тоже .