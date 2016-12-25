Vital Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3714

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:31 Цитата: nero136:

Зачем на сайте региональной газеты Казахстана новость о российском самолете?

А почему нет? Или мы должны читать только местный -нурлыкуновские новости. Произошла трагедия и её озвучили в местной газете. И у нас нашлись граждане который думают что так им и надо.