drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #3918





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Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:39 Цитата: Vital:

Драг. А какие песни были за столом? Немецкие или советские?



Виталя, я теперь остался САМЫМ СТАРШИМ в нашем Клане.

Так что все теперь - слушаются - только меня.

Перед Ужином - детки прочитали молитву.

Этому их учат в церкви,которым уже есть

полных 14 лет.В 14 лет их - конформируют,

т.у. - ПРИЛУЧАЮТ к церкви- но только по

согласию ребёнка. Поужинав,стали петь

Рождественские песни...