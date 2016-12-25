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≡ Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в нескольких километрах от аэропорта		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в нескольких километрах от аэропорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26593
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию.
Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним".
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ВЧК
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 13:53
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЧК . Я уверен на 100000000% что вы плохой человек. Скорей всего неудовлетворенная .. женщина. С большим националистическим душком.
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§ drakon
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
женщина. С большим националистическим душком.

Я бы сказал - ВОНЬЮ...
Оччень смешно - над Смертью -веселиться.
Куда Модеры - смотрят?...
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§ nero136
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 25.12.16 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем на сайте региональной газеты Казахстана новость о российском самолете?
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§ Vital
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Куда Модеры - смотрят?...

Драг незя вчк банить. Пусть люди видят что есть такие . Рано или поздно она засветится где нибудь .
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* Моше
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3846
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 25.12.16 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nero136:
Зачем на сайте региональной газеты Казахстана новость о российском самолете?

Чтобы у алга-патриоттер припекло.

Цитата:
drakon:
Оччень смешно - над Смертью -веселиться.

Это их уровень. Думают цинизмом ни к месту показывают свою гордость. На самом деле лишь роняя свое достоинство до уровня биомусора.
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§ Vital
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nero136:
Зачем на сайте региональной газеты Казахстана новость о российском самолете?

А почему нет? Или мы должны читать только местный -нурлыкуновские новости. Произошла трагедия и её озвучили в местной газете. И у нас нашлись граждане который думают что так им и надо. :-(
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§ drakon
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время службы в Армии - я видел Ансамбль
им.Алексанрова - вживую...
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глас народа
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 25.12.16 - 14:37
Комментарий удален модератором.

* Моше
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3846
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 25.12.16 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И у нас нашлись граждане который думают что так им и надо.

Отсутствие каких-либо принципов, внутренней совести и цинизм, показывающее лишь их ментальное дикарство, такие личности называются обобщенным эпитетом - унтерменши.
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