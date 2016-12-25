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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин . Драг у меня слюньки побежали от твоей фотки. Пойду тоже курочку -гриль куплю . :-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
C католическим Рождеством тех наших форумчан, кто отмечает этот светлый праздник! Мира, благополучия и читаемых постов на сайте)!

Спасибо,Ольга Германовна,спасибо всем Форумчанам.
Мира и Благополучия - желаем Вам всем!...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг. А какие песни были за столом? Немецкие или советские?

Виталя, я теперь остался САМЫМ СТАРШИМ в нашем Клане.
Так что все теперь - слушаются - только меня.
Перед Ужином - детки прочитали молитву.
Этому их учат в церкви,которым уже есть
полных 14 лет.В 14 лет их - конформируют,
т.у. - ПРИЛУЧАЮТ к церкви- но только по
согласию ребёнка. Поужинав,стали петь
Рождественские песни... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг давай уже просыпайся. Шыпучку выпей или по старинке соду размешай

Виталя,разница во времени у нас с вами - 5 часов... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Красиво выглядит . Под шубой вроде . Да?

Да был и под шубой и Оливье - тоже был.
Как же без них? Привычки - в еде те же -Остались.
Индюшку запекали в Духовке 6 часов... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У Марика такой стол каждый вечер. ;-)

Обжорство - это Грех. Вот я вчера и согрешил... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя ни на одну минуту оставит Бабушек наших-

без присмотра.Уже чтото вчера -натворили.
Полиция - районная,не наш участковый... :lol:

[Исправлено: drakon, 25.12.2016 - 14:13]
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Драг это вас контролирует местная полиция они просто знают что русские на бухаются в эту ночь и чё нибудь на хулиганят. ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9170
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.16 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
что русские на бухаются в эту ночь

Да небыло меня дома. Я под утро - приехал... :lol:
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