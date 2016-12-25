Хохол Re: Лексус, похожий на Лексус акима города! #9







Отправлено: - 14:44 Цитата: Денис:

Делайте выводы. откуда этот автолюбитель взял номерные знаки ,как не в адмполиции...



и почему акматовская машина просрочила тех.осмотр и продолжает кататься по городу.

Вот здесь и можно например применить норму закона о клевете . Вывод по этой ситуации с машиной , может делать только суд , а контролировать почему "просрочил" и почему "катается" , только полиция . Денис думает что выводит на чистую воду нечестных людей , а по закону можно сделать так , что он подрывает репутацию и унижает честь и достоинство Уважаемых Людей . Ведь показать и доказать эт не одно и тоже .