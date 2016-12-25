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§ NG.kz
Лексус, похожий на Лексус акима города!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26593
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 24.12.2016г. данный автомобиль целый день стоял на стоянке между домами № 47 и № 49 по ул. Карбышева, хотя водитель живёт в 51-м. Наверное это связано с тем, чтобы меньше привлекать внимание к машине с "левыми" номерами. И опять наверное акимат скажет "что это абсолютно другой автомобиль".
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Читатель 1
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не лень номера менять?

Денис
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На лицо, транспорт с поддельными номерами. вот,еще заснять на видео как номера меняют? или натарвить продажных полицаев на эту подделку.

Денис
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все прошлые акимы тоже пошаливали с служебными авто и естественно оне не при чем были,не они ж транспортом занимаются. но какой же не подобающий для госслужащего пример....ждем-с следующего акиматовского дела в суде.

Денис
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 10:49
Комментарий удален модератором.

Маке Саке.
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти ребята живут другой жизнью,у них свои законы и нормы а то что Вы видите это для них нормально и наложили они на Вас сверху читая Вашу писанину.В Сарыколе гаишник голым зашёл в развлекательный центр,РОВД в сводке указало что неустановленный гражданин просто не захотел платить,видио есть в соцсетях,в результате молодчик вновь останавливает машины с умной рожей,а Вы тут про какой то лексус.

§ Vital
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честный. А чё за двор на фото? Чёт много девушек на один квадратный метр. Это где такая малина то находится?
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§ Vital
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складывается такое впечетления что туда приезжают водители лексусов отдыхать. 8-)
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Денис
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
информация от оф.сайта по проверке тех.осмотра.
159dya10 записан на тойоту королла срок действия до 15.04.2017
009aa10 записан на lexus lx 570 срок техосмотра до 05.06.2015
p118nwm записан на опель фронтера срок действия техосмотра до 07.05.2010

Делайте выводы. откуда этот автолюбитель взял номерные знаки ,как не в адмполиции...

и почему акматовская машина просрочила тех.осмотр и продолжает кататься по городу.

Хохол
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 25.12.16 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Делайте выводы. откуда этот автолюбитель взял номерные знаки ,как не в адмполиции...

и почему акматовская машина просрочила тех.осмотр и продолжает кататься по городу.

Вот здесь и можно например применить норму закона о клевете . Вывод по этой ситуации с машиной , может делать только суд , а контролировать почему "просрочил" и почему "катается" , только полиция . Денис думает что выводит на чистую воду нечестных людей , а по закону можно сделать так , что он подрывает репутацию и унижает честь и достоинство Уважаемых Людей . Ведь показать и доказать эт не одно и тоже .
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