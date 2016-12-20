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≡ Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на земельные участки 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на земельные участки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.16 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Развитая инфраструктура, оптимальный инвестиционный климат, качественное образование в ведущих ВУЗах, доступная бесплатная медицина, благоприятная среда для ведения любого дела — все это готова предоставить костанайцам столица юга России.
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???
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 20.12.16 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробуйте заменить "кубанский стан" на что нибудь с упоминанием БК-строя 8-) 8-)

вася
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 20.12.16 - 20:44
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.12.16 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нда, Краснодар в пробках стоит весь курортный сезон и толку от "хорошей транспортной доступности"
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§ 74
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срач объявляется открытым! welcome господа!
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Медыедь
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 23.12.16 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что я был в Краснодаре. Там реально летом тепло и рано весна начинаешься и до моря 174км. Ну знаете Кустанай хоть и неплохой город. Но краснодар все таки миллиончик и с работой там легче и цены дешевле и на море часто можно ездить. Жаль нет цены за квадратный метр

Шлёма
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 23.12.16 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё хорошее разбирается своими и сразу. А неликвиды рекламируются с якобы сумашедшим сэйлом...

у6
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 23.12.16 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а какой там стадион построили в Краснодаре, футбол смотреть одно удовольствие, не то что наши только в одной Астане построили типичный стадион и радуются, экспо все дела.

Вайпер .
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 23.12.16 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все кому надо , купили - остались те кто ждёт дальнейшего удешевления , а оно будет . :lol: Не от хороших продаж , пошли на такой ход - по казахстанским газетам клиентов искать .

§ Представитель компании
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...
Представитель компании


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 23.12.16
Отправлено: 23.12.16 - 18:28
Комментарий удален модератором.
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Житель КСК
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 24.12.16 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех кому интересно, кто такая на самом деле Россия, то посмотрите в ютубе передачу Гражданская оборона.Думаю после ее просмотра, у вас поменяется взгляд совсем в противоположную сторону.

владимир
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 24.12.16 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел гражданскую оборону- ужас. И это в России! Нет я лучше останусь здесь.

владимир
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 24.12.16 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сам факт 70 смертей в Иркутске от стекломоя, сам о себе говорит о снижении уровня жизни в РФ

ОГПУ
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 24.12.16 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
владимир:
посмотрел гражданскую оборону- ужас. И это в России! Нет я лучше останусь здесь.

Володя ,володя (володя ли ?) Грубо, очень грубо, работайте тоньше, а то всё шьёте белыми нитками.Этим русских не удержишь, тут панимаш ,такая весч ,как внутренняя политика нужна.

владимир
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 24.12.16 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для ОГПУ. Уважаемый я ничего не шью,я говорю о тех трагедиях которые есть в российском обществе. Пока у нас люди пачками от стекломоя не гибнут. это как можно опустится,чтобы пить такую гадость.Там же написано - не для внутренного потребления
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