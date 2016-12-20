Медыедь Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на... #5







Отправлено: - 02:14 А что я был в Краснодаре. Там реально летом тепло и рано весна начинаешься и до моря 174км. Ну знаете Кустанай хоть и неплохой город. Но краснодар все таки миллиончик и с работой там легче и цены дешевле и на море часто можно ездить. Жаль нет цены за квадратный метр