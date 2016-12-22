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≡ Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве криминальным элементам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве криминальным элементам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Актобе суд санкционировал арест высокопоставленного полицейского Рахата АХАНОВА, который, по версии следствия, замешан в деле о торговле краденой нефтью. Его подозревают в организации ОПГ и покровительстве незаконным добытчикам нефти.
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§ аргентина -ямайка
Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 22.12.16 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Суммы взяток, которые, по версии следствия, получал Аханов, колеблются в диапазоне от 300 до 400 тысяч тенге наличными в месяц.

что то как то маловато . кризис что ли , говорят ему . цены на нефть падают .если конечно несколько бизнес проектов .
Профайл

Сердж
Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве...




Отправлено: 22.12.16 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За так сумму он и не марался бы, хотя..

азат
Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве...




Отправлено: 22.12.16 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что то не реально, якобы они продали нефти больше чем на миллиард тенге. И тут такие смешные суммы. Тем более через водителя.

§ Солнышко
Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.12.16 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кустанайцы рулят. Бывший прокурор костанайской области, бывший начальник юстиции, бывший начальник криминальной полиции...Все здесь успешно работали и упражнялись на нас. :-(
Профайл

!
Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве...




Отправлено: 22.12.16 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто их назначал и продвигал?
Кто был заинтересован в этом?
Такие же по сути, но о них молчат.

Читатель 1
Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве...




Отправлено: 22.12.16 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кажется странным, что мы почти ничему УЖЕ не удивляемся?

ветеран
Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве...




Отправлено: 23.12.16 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вам больше скажу. Я знаю точно, что о "похождениях" Аханова, когда он работал в Костанайской области знал Общественный совет при ДВД, а так же совет ветеранов. Они пытались, правда не громко поставить на место Аханова. Но им самих приглушили. Необходимо поднять статус ветеранских сообществ. Сделать так, что их заключение было выше любой квалификационной комиссии.Ветеранам терять нечего. Они прошли всё это, они знают и понимают какова цена чести работника полиции.

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Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве...




Отправлено: 24.12.16 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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