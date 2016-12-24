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§ NG.kz
Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения пенсионных денег из ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.16 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и следовало ожидать, отсутствие должного контроля со стороны Нацбанка за инвестированием пенсионных накоплений привело к очередному их уводу через все ту же схему с использованием «мусорных» облигаций.
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Читатель 1
Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения...




Отправлено: 24.12.16 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто бы сомневался, ) явная "химия" , а они типа не замечают. Опять у народа красть собрались?

§ Дантист
Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.12.16 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже не удивлен.
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гость
Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения...




Отправлено: 24.12.16 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народная ли, часто вы будете копировать новости из СМИ?

§ Моше
Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3844
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 24.12.16 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день одни только и новости про аресты очередных казнокрадов - в любых учреждениях и любых должностей. Какое-то государство воров, взяточников и крышевателей, право слово. Вор на воре и вором погоняет. Судя по всему, никогда не нажрутся.
Скорее, не ворующие - лишь исключение. При таком раскладе можно действовать методом презумции виновности: привозить группу захвата в любой акимат, министерство, останавливать любого мента, арестовывать всех и пусть наоборот исключения начинают доказывать, что они не воровали :lol:
Кажется, массовые терроры, устраиваемые чекистами против работающих на государство людей таки имели под собой какие-то реальные основания.

[Исправлено: Моше, 24.12.2016 - 12:22]

[Исправлено: Моше, 24.12.2016 - 12:23]

[Исправлено: Моше, 24.12.2016 - 12:26]
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§ drakon
Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9159
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.16 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Народная ли, часто вы будете копировать новости из СМИ?

Ну если Журналистам - некогда писАть новости,
Народ пишет - народные новости... :-o
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кустанаец
Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения...




Отправлено: 24.12.16 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже не сомневался, что накопления в ПФ хрен долежат до моего выхода на пенсию, либо обесценятся, либо украдут!.....Зато какие праздненства закатываем! А как переименовывать любим!!!

ОГПУ
Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения...




Отправлено: 24.12.16 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
даже не сомневался, что накопления в ПФ хрен долежат до моего выхода на пенсию, либо обесценятся, либо украдут!

Так это одно и то же, девальвация это и есть , то что украли.Будьте оптимистом.Реалии жизни таковы, что время дожития у мужиков настолько мало, после выхода на пензию, что уже не суть важно, что там на счету, всё одно, не всем дано увидеть Париж, и умереть, не только лишь всем...
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