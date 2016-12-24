ОГПУ Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения... #7







Отправлено: - 23:05 Цитата: кустанаец:

даже не сомневался, что накопления в ПФ хрен долежат до моего выхода на пенсию, либо обесценятся, либо украдут!

Так это одно и то же, девальвация это и есть , то что украли.Будьте оптимистом.Реалии жизни таковы, что время дожития у мужиков настолько мало, после выхода на пензию, что уже не суть важно, что там на счету, всё одно, не всем дано увидеть Париж, и умереть, не только лишь всем...