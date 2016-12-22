Серик Re: Я паркуюсь, как осел #15







Отправлено: - 22:50 Водитель остановил свой автомобиль в зоне действия знака «Парковка для инвалидов», - пояснила Кашарина. - В данном случае указателя зоны действия знака нет, потому парковаться запрещено непосредственно перед знаком.

Если полиция установила что машина в зоне действия знака то и ответственность по полной должна быть.При чем здесь указатель? А вывод что парковаться запрещено перед знаком как понять? Мерс явно перед заком стоит что инвалид если пожелает не сможет припарковаться перед знаком. Что еще нужно ДВД? Или свой на мерсе катается? Разъясните еще требование непосредственно перед знаком это сколько сантиметров от знака до машины и сколько сантиметров влево и вправо от машины? Суд наверняка согласился с выводами полиции! Это после Летающего лексуса не удивительно как то.