Серый Re: Наказаны лишь по подозрению... #8







Отправлено: - 11:59 М да статья бессвязная до неприличия то уведомления, то доначисления, то лжепредприятия, то не лже. Автор явно далек от тяжелых реалий будней нужно определится это были лжепредприятия или предприятия чъя регистрация была признана недействительной на основании решения суда, кто инициатор иска почитайте на сайте верховного суда. Объясните мне как человек руководитель может выписывать документы когда он БОМЖ, нарко или алкоголе зависимый абсурдность ситуации понимаете ? Здесь самая суть вопроса не в том было или не было сделок а том что данным предприятием не могла быть осуществлена реальная сделка то есть отражение в отчетности бина предприятия некорректно вот и все (контрафакт, незаконная предпринимательская деятельность) вот что это то есть компания не может ставить данные сделки себе на вычеты или в зачетную сторону ЗЫ : читайте мануалы и уведомления а не только НК РК. Я еще могу понять 1 сделка но 9 это явный умысел уклонения от уплаты налогов ток что не плачте а платите.