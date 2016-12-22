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§ NG.kz
Наказаны лишь по подозрению...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На судебное решение, которое признало такой ход событий законным, принесена, конечно, апелляционная жалоба. Но само существо дела, подходы, которые демонстрирует налоговая служба в работе с добросовестным бизнесом в Костанайской области, заслуживают того, чтобы говорить об этом широко. Тем более что тема «порочащих связей» с лжепредприятиями продолжает оставаться болезненной для множества предпринимателей.
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§ Сэм
Re: Наказаны лишь по подозрению...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.12.16 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довелось столкнуться с ситуацией один в один, как с Геобайт-Инфо. Только в моем случае дошли до Верховного суда, но суд принял сторону налоговых органов. Нынче видимо тренд пополнять казну любыми способами. Сейчас обратились в Генпрокуратуру и палату предпринимателей Атамекен.
Профайл

Деньги не пухнут
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудничая с обнальными конторами, нужно понимать риски, а не строить потом из себя невинных овечек.

Красотка
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деньги не пухнут:
а не строить потом из себя невинных овечек.

А почему бы и нет? Налогоплательщик не обязан разгребать авгиевы конюшни налоговых органов. Есть закон. Он обязателен для соблюдения как бизнесменами, так и сотрудниками гос.органов. Где в законе написано, что вычету не подлежат расходы по предприятию, которые ведущему специалисту ДГД случайно не понравились? В кризис нужно не налогоплательщиков нагибать, а пересмотреть расходы - как начинаешь госзакупки открывать, глаза на лоб лезут!!! Туалетную бумагу они себе сами купить не могу, тьфу!!!

Деньги не пухнут
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Красотка:
Есть закон. Он обязателен для соблюдения как бизнесменами, так и сотрудниками гос.органов.

Закон обязателен для соблюдения всеми.
За несоблюдение - наказывают.
Сотрудничают с обнальными конторами вполне с определенными целями, и вовсе не случайно.

Красотка
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деньги не пухнут:
с обнальными конторами

Ярлыки клеить любая бабка с семечками может. Закон - это нормативный акт, который имеет определенную формулировку, понятную для исполнения. Формулировки "обнальная контора" вообще не существует. В законе написано, что лже или не лже - определяется по решению суда. Есть решение суда о лжепредпринимательстве? Нет? Давай, до свиданья. Картинка к данной статье как нельзя лучше характеризует данную ситуацию.

Пешеход
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судиться с государством (налоговиками), это тоже самое, что биться головой об стену. Больно и безполезно. Все доначисления у них "правильные" и "законные", а как взятки по 16 лямов получать от Казахавтодора, так это они могут.

гость
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
показатели кто то зарабатывает...

Серый
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 23.12.16 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М да статья бессвязная до неприличия то уведомления, то доначисления, то лжепредприятия, то не лже. Автор явно далек от тяжелых реалий будней нужно определится это были лжепредприятия или предприятия чъя регистрация была признана недействительной на основании решения суда, кто инициатор иска почитайте на сайте верховного суда. Объясните мне как человек руководитель может выписывать документы когда он БОМЖ, нарко или алкоголе зависимый абсурдность ситуации понимаете ? Здесь самая суть вопроса не в том было или не было сделок а том что данным предприятием не могла быть осуществлена реальная сделка то есть отражение в отчетности бина предприятия некорректно вот и все (контрафакт, незаконная предпринимательская деятельность) вот что это то есть компания не может ставить данные сделки себе на вычеты или в зачетную сторону ЗЫ : читайте мануалы и уведомления а не только НК РК. Я еще могу понять 1 сделка но 9 это явный умысел уклонения от уплаты налогов ток что не плачте а платите.

Серик
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 24.12.16 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да налоговики мне кажется в сговоре с судьями и прокурорами. Говорят там у них круглые столы проходят на которых дается поручение судьям полность принимать сторону налоговиков а провосудие отодвинуть на второй план

Пешеход
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 24.12.16 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:

За общее дело радеют, так называемое пополнению бюджета

Серик
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 24.12.16 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеход:

За общее дело радеют, так называемое пополнению бюджета

Так у нас закон работает или нет ??? И нужли эти законы?? Зачем вообще правительство что на подпись пртзеденту дают, сказали бы сразу это в Европе все по закону а у нас тут махновщина....

Бес
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 24.12.16 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мои знакомые свернули бизнес и уехали из страны где правят непобедимые и всегда правые налоговики. Выбор есть всегда. Мелких раздавят останутся крупные и досвидос конкуренция привет монополисты!

Асик
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 24.12.16 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А адвокат ничего себе так познакомлюсь, вдруг пригодится!
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