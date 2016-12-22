М3 Re: Я паркуюсь, как осел #1







Отправлено: - 09:16 Кашарина сама ПДД не знает. Ответ не точный. Указатель зоны действия знака не применяется с данными знаками. Если их и понавешали с данными знаками, то парковаться запрещено непосредственно перед знаком "парковка для инвалидов". Знаки дополнительной информации 7.2.5 и 7.2.6 указываюшие зону действия знака применяются с другими знаками 3.27, 3.28, 3,29, 3.30. С забора городской налоговой кстати неправильно установленные знаки сняли. Того кто их установил, не нашли. Руководитель налоговой и отдел жкх не сознались. Так что можете забором налоговой пользоваться как хотите. Рисовать непристойные рисунки или матерные слова, руководитель налоговой не обидится. Забор его учреждения его не волнует.