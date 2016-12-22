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§ NG.kz
Власть начинает. Но выигрывает ли?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Високосный год, от которого доброго особо и не ждали, уходит. Для Костанайской области он был громким, скандальным и тенденциозным. Не претендуя на полный охват всех явлений и событий, остановимся на тех, которые больше всего запомнились. И попытаемся понять: куда несет нас рок событий.
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Гостья
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 22.12.16 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нургазинов вроде был управделами, а не рукапом.

Гостья
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 22.12.16 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президентшу наказывать-то будут?! Почему ее выступление замолчали? Представляю, какой был бы шум, если бы какая-нибудь русская женщина с высокой трибуны призвала: "Русские, вы что сидите?". Ну или бы горячие кавказцы начали агитировать: "Братья, вы что сидите?". А этой почему все с рук сошло? И вообще, с ее националистическими взглядами ей нужно запретить учить и воспитывать детей.

Читатель 1
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 22.12.16 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не будут её наказывать скорее всего , и все знают почему...((

???
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 22.12.16 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму, а что пугает-то? Переименования случаются не только в РК поэтому акцентировать внимание не стоит по моему

§ messir
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?
messir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 19.10.13
Отправлено: 22.12.16 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну из достижений по развитию региона ничего не отложилось в памяти за прошедший год, а в городском масштабе масса "эпохальных" событий. Гранитные бордюры, пегасы, а городская новогодняя елка аж на12 вольтовым питанием (как в Астане!). Это ли не достижение? И добровольно-принудительный фонд благотворителей "Наш Город" надо обозвать как то мягче, не коррупционная кормушка, а допустим фонд материального стимулирования для приближенных и, ну как то так...:-)
Ну и по итогам года личное: не было терактов в Костанае, голодных бунтов, майдана, а есть работа, мелкие радости, полный холодильник, родные и близкие здоровы, на носу новогодние праздники. С наступающими праздниками всех форумчан!
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1
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 22.12.16 - 20:35
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8455
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.12.16 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то лет через может быть 100, когда Казахстан станет процветающим и успешным европейским государством, думается областной музей немного расширится. Ну примерно на здание акимата! Город будет чистым, ухоженным и качественно управляемым, как любой европейский городок управляется минимумом чиновников, которые ходят пешком на работу и с удовольствием здороваются с горожанами и туристами. Думается в акимате будет новая экспозиция музея столетней давности коррупции и глупости. При входе в главные залы будут стоять пегасы, висеть гранитные бордюры, ну и кончено в этом обрамлении главной изюминкой будет Кунсткамера В Кунсткамере несомненно можно будет увидеть восковые фигуры гражданина Ахмеджанова, его подручных, сбегающего в женском платье акима области и семейки самого гражданина Ахмеджанова. Одна из кукол будет говорящей, и будет с точнейшей модуляцией воспроизводить историческую фразу: "Мой пахан - Аким!"

Ну и конечно и просто несомненно, будет эта экспозиция восковых депутатов!
Прямо вот так, как они сидят! Я думаю через сто лет у потомков воска явно будет не жалко запечатлеть этот момент истории и этих личностей из тёмного прошлого.



Ну и рожи!!
Все кунсткамеры мира уже сейчас должы наверное плакать от этого собрания!
:lol:
Обязательно сохраните это фото для истории в хорошем разрешении, если ещё не удалили оригинал! Чтоб потомки могли в точнейших деталях воссоздать их гадкие физиономии.
:-)
Я бы и заспиртовал некоторых из этих для истории.
Всё равно при жизни они абсолютно бесполезные амёбы.
Но в то же время уже сейчас при этом очень ценные исторические экспонаты будущей Кунсткамеры!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 22.12.2016 - 20:17]
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ВЧК
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 24.12.16 - 13:40
Комментарий удален модератором.

Я живу в Костанае
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 24.12.16 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я туплю в произношении новых улиц ,только что учила ,уже забыла. Люди ,зачем вам это ??? Было же хорошо ???

ОГПУ
Re: Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 24.12.16 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
???:
Не пойму, а что пугает-то? Переименования случаются не только в РК поэтому акцентировать внимание не стоит по моему

Не, ну всё нормально, всё хорошо.
Только ,есть одно но-однобоко как то.Как будто тут больше никто и не живёт.А ,в остальном,прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...

Гость
Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 24.12.16 - 21:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 24.12.16 - 21:13
Комментарий проходит проверку.

Гость
Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 24.12.16 - 21:13
Комментарий проходит проверку.

Гость
Власть начинает. Но выигрывает ли?




Отправлено: 24.12.16 - 21:16
Комментарий проходит проверку.
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