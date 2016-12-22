Серый волк Re: Власть начинает. Но выигрывает ли? #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8455

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:08 Когда-то лет через может быть 100, когда Казахстан станет процветающим и успешным европейским государством, думается областной музей немного расширится. Ну примерно на здание акимата! Город будет чистым, ухоженным и качественно управляемым, как любой европейский городок управляется минимумом чиновников, которые ходят пешком на работу и с удовольствием здороваются с горожанами и туристами. Думается в акимате будет новая экспозиция музея столетней давности коррупции и глупости. При входе в главные залы будут стоять пегасы, висеть гранитные бордюры, ну и кончено в этом обрамлении главной изюминкой будет Кунсткамера В Кунсткамере несомненно можно будет увидеть восковые фигуры гражданина Ахмеджанова, его подручных, сбегающего в женском платье акима области и семейки самого гражданина Ахмеджанова. Одна из кукол будет говорящей, и будет с точнейшей модуляцией воспроизводить историческую фразу: "Мой пахан - Аким!"



Ну и конечно и просто несомненно, будет эта экспозиция восковых депутатов!

Прямо вот так, как они сидят! Я думаю через сто лет у потомков воска явно будет не жалко запечатлеть этот момент истории и этих личностей из тёмного прошлого.







Ну и рожи!!

Все кунсткамеры мира уже сейчас должы наверное плакать от этого собрания!



Обязательно сохраните это фото для истории в хорошем разрешении, если ещё не удалили оригинал! Чтоб потомки могли в точнейших деталях воссоздать их гадкие физиономии.



Я бы и заспиртовал некоторых из этих для истории.

Всё равно при жизни они абсолютно бесполезные амёбы.

Но в то же время уже сейчас при этом очень ценные исторические экспонаты будущей Кунсткамеры!





[Исправлено: Серый волк, 22.12.2016 - 20:17]