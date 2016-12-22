ваще Re: Моя Деревенька и её окрестности. #3902







Отправлено: - 19:50 Витя, ты живой? на ярмарки не ходил ?

сегодня бухаете ночью на завтра? шнапс? по 0,000001 грамма?

как там гусята, барашки? пишу из подполья, сам понимаешь почему.