Vital Re: Тест раз два, три четыре.. #11058





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3693

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:34 Ещё не большой кличь. Я знаю что тут на форуме работают но точьно читают люди с кнб . Ребята проверти мой номер . В личке при встречи. Дело не в деньгах а в принцепе. Можно дело не заводить а по факту мы решим чё делать.