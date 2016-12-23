Цитата: Ккк:

Люди с кем он гулял утверждают что он выпил рюмку две не более. Девушку свою проводил и сидел в машине слушал музыку. Он хороший парень.Отчим бы не пошел в газету если бы был виноват! Пусть разбираются. Вообще никого не опрашивали. Закрыли дело. И все!!!

По логике следственно-криминалистический службы... если бы это было именно умышленное убийство то это произошло бы не в собственном гараже где в любой момент мог появиться очевидец или же свидетель в лице родителей , соседей. Тем более экспертиза проводилась на содержание концентрация этилового спирта в крови судебно-медицинской экспертизой в областном центре. И какой смысл завышать или занижать показатели содержание концентрации спирта в крови? Если повторная эксгумация и независимая экспертиза может опровергнуть данные и это будет судебное дело. Просто парень на самом деле был сильно пьян.. и простое неосторожное обращение с огнём привело к трагедии. А всякие домыслы и подозрения есть в любой такой аналогичной истории где погиб человек