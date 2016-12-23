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§ NG.kz
Смерть при странных обстоятельствах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.16 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осенью в селе Придорожное Федоровского района после пожара в гараже местного жителя было найдено обгоревшее до неузнаваемости тело 26-летнего Игоря Богданова. Несчастный случай - констатировали полицейские и закрыли дело. Однако семья погибшего считает, что есть улики, говорящие о том, что Игоря убили. Но, пока не вмешалась прокуратура, эти факты проверять никто и не собирался...
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ВЧК
Re: Смерть при странных обстоятельствах




Отправлено: 23.12.16 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
установить свидетелей его тушения и принять законное процессуальное решение по делу».
Однозначно опросить свидетелей! Если гараж был заперт изнутри в чём тогда проблема? Куда смотрел сам хозяин гаража и как там мог появиться приёмный сын? Опросить население...выявить с кем он пил.Возможно и у самого отчима были натянутые отношения с приёмным сыном. И как можно твёрдо утверждать что сын был трезвый после сабантуя? Когда деревня гуляла .Смотришь сам отчим в теме. А в газету и прокуратуру обратился под нажимом жены

Ккк
Re: Смерть при странных обстоятельствах




Отправлено: 23.12.16 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди с кем он гулял утверждают что он выпил рюмку две не более. Девушку свою проводил и сидел в машине слушал музыку. Он хороший парень.Отчим бы не пошел в газету если бы был виноват! Пусть разбираются. Вообще никого не опрашивали. Закрыли дело. И все!!!

ВЧК
Re: Смерть при странных обстоятельствах




Отправлено: 24.12.16 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ккк:
Отчим бы не пошел в газету если бы был виноват!

Мы тут встречали и не такое... что сам убийца вместе с волонтёрами искал пропавшую женщину.И интервью давал. А выяснилось всё таки что он же и убил свою жертву. Так что нас на мякине не проведёшь

ВЧК
Re: Смерть при странных обстоятельствах




Отправлено: 24.12.16 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ккк:
Люди с кем он гулял утверждают что он выпил рюмку две не более. Девушку свою проводил и сидел в машине слушал музыку. Он хороший парень.Отчим бы не пошел в газету если бы был виноват! Пусть разбираются. Вообще никого не опрашивали. Закрыли дело. И все!!!

По логике следственно-криминалистический службы... если бы это было именно умышленное убийство то это произошло бы не в собственном гараже где в любой момент мог появиться очевидец или же свидетель в лице родителей , соседей. Тем более экспертиза проводилась на содержание концентрация этилового спирта в крови судебно-медицинской экспертизой в областном центре. И какой смысл завышать или занижать показатели содержание концентрации спирта в крови? Если повторная эксгумация и независимая экспертиза может опровергнуть данные и это будет судебное дело. Просто парень на самом деле был сильно пьян.. и простое неосторожное обращение с огнём привело к трагедии. А всякие домыслы и подозрения есть в любой такой аналогичной истории где погиб человек

§ Vital
Re: Смерть при странных обстоятельствах
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.16 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю проверить вчк. Странный тип или не тип.
Профайл

Аиша
Re: Смерть при странных обстоятельствах




Отправлено: 24.12.16 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем создается такое впечатление,что ВЧК лично заинтересован в этом деле.
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