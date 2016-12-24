Кобра Re: Благотворительная организация "Надежда людям"... #3







Отправлено: - 17:12 Вот не надо Дракоша на нашего Дедушку наговаривать! Он у нас не жадный. Видел бы ты, какие он нашим деткам (как председатель профкома) подарки приготовил! И Снегурочка наша сладким не увлекается, а не то давно бы была как на фото. А она у нас умница и красавица! А как поет! Будешь в Костанае заходи к нам в театр. Мы, если че, возле паровоза находимся.