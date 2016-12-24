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§ NG.kz
Благотворительная организация "Надежда людям" подарила сказку детям.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.16 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Кобра
Re: Благотворительная организация "Надежда людям"...




Отправлено: 24.12.16 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это кто же так фото сплющил? Сделали из нашей миниатюрной Снегурочки и высокого Деда Мороза какой-то ужас. А сказка и утренник у нас в этом году очень красочные, интересные и веселые. Приятно деток порадовать праздником.

§ drakon
Re: Благотворительная организация "Надежда людям"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9159
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.16 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Сделали из нашей миниатюрной Снегурочки и высокого Деда Мороза какой-то ужас.

Видать много сладостей съели. А детки - такие худенькие,видать недокладывали в кульеи... :lol:
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Кобра
Re: Благотворительная организация "Надежда людям"...




Отправлено: 24.12.16 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот не надо Дракоша на нашего Дедушку наговаривать! Он у нас не жадный. Видел бы ты, какие он нашим деткам (как председатель профкома) подарки приготовил! И Снегурочка наша сладким не увлекается, а не то давно бы была как на фото. А она у нас умница и красавица! А как поет! Будешь в Костанае заходи к нам в театр. Мы, если че, возле паровоза находимся. :-)

§ Vital
Re: Благотворительная организация "Надежда людям"...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.16 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
учитывая мои последнии проблемы перед новым годом я готов быть дед морозом. за бесплатно . но при условии снегурочки которая готова связать с парнем с виталиком свою жизнь. Может она сможет показать как и куда надо двигатся далее
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§ kbkz1980
Re: Благотворительная организация "Надежда людям"...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1815
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.12.16 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
она сможет показать как и куда надо двигатся далее

Дожили,мужики уже не знають куда и зачем топать,
А потом получается ,что у нас тёти как дяди,а дяди как тёти :-x :lol:
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§ Vital
Re: Благотворительная организация "Надежда людям"...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3693
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.16 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля я вас не понял. Или я неправильно чёт написал. Я повторяю . Я перед новым годом остался без работыВернее не без работы а с проблемой. (я одинокий и дед мароз) Празник в ваш дом пренесу в ку4ждый дом. За так. Деньги есть. Костюма нет.
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Валентин
Re: Благотворительная организация "Надежда людям"...




Отправлено: 24.12.16 - 19:45
Комментарий удален модератором.

Гость
Благотворительная организация "Надежда людям" подарила сказку детям.




Отправлено: 24.12.16 - 20:40
Комментарий проходит проверку.
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