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§ NG.kz
В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеожетоны закупят для всех полицейских местной полицейской службы. Такое же оборудрование появится у следователей, чтобы они могли записывать все следственные действия, в том числе осмотр места происшествия.
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§ лимон
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.12.16 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в очередной раз?
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§ 74
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все, прикрывают лавочку... жпсники в панике.. НО как всегда, связь плохая, ветра в степи, камера 1,3 мегапикселя... в общем все как всегда..
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§ 74
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
в очередной раз?

а ты как думал, та партия наверно пробная была, так сказать на пробу брали. вдруг товар левак и китайцы с халтурили на заводе.
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Каламбур на вечную троечку
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 22.12.16 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-коллеги, вот вам новые гаджеты.
-(хором) ну, и гад же ты!

Ильяс
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 22.12.16 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего себе, у них зарплата маленькая, минимум 80000, и это может иметь сержант не имея высшего образования, или даже среднего специального, а где еще можно не иметь образования и получать эти деньги, наверное из за такой низкой зарплаты люди и идут работать в грузчики и разнорабы

Лл
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 22.12.16 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
80000 это у сержанта прослужившего как минимум лет 10.

ВЧК
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 23.12.16 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лл:
80000 это у сержанта прослужившего как минимум лет 10.

Хватит считать чужие деньги... если душит жаба идите и попробуйте поработать с наркоманами бичами ворами и прочей грязью и не умудритесь при этом подхватить туберкулёз и чесотку.

§ 74
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 23.12.16 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
попробуйте поработать с наркоманами бичами ворами и прочей грязью

Это что, все они ездят за рулем? ВЧкомовец, ну ты то в офисе пашешь, что так переживаешь то?
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Инспектор
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 23.12.16 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
вдруг товар левак и китайцы с халтурили на заводе.

У меня так было, в суде г.Костаная.
При обязательной видеозаписи суд процесса, в том месте где выступал нужный мне свидетель,
почему-то "пропала" запись ЗВУКА, хотя ВИДЕО - осталось! )))
На что судья Са......ов сказал: - Что вы хотите? Оборудование же китайского производства!!!

кустанаец
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 23.12.16 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередной распил бабок ! с какой помпой были презентованы камеры на улицах и во дворах, как расписывали поимку грызунов семечек или бычкобросов! а как дошло до дел реальных - так сразу "камеры не работают!" "качество записи низкое!".... (эту "страшную тайну" открыли чины после того как у соседа сняли колеса и он пошел в полицию) стоимость камер была запредельная! как и стоимость "жетонов" а потом, в руках наших ......... ничего оказывается не работает!

Ильяс
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 23.12.16 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да никто не считает чужие деньги, только явно столько открытых вакансий не из за зарплаты, а из за условий труда как вы говорите, но насколько я знаю народ у нас не такой привередливый и за 80000 тысяч найдется очень много нормальных парней не избалованных большими зарплатами, так что мое мнение,вакансии открыты Не из затоне что зарплаты маленькие, сами догадывайтесь, из за чего

§ Адам
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 868
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 24.12.16 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
это может иметь сержант не имея высшего образования, или даже среднего специального, а где еще можно не иметь образования и получать эти деньги

Выйти на пенсию, большую чем у большинства работяг, да ещё в 45 лет.
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