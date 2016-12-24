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§ NG.kz
Международный турнир по боксу 2 золота и 1 серебро у Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.16 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Караганде в Центре бокса имени чемпиона Олимпиады Серика Сапиева прошел Международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова. Состязания начались 19 декабря и завершились сегодня 23 декабря. Международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова - это кузница талантов бокса. В этих соревнованиях принимали участие будущие чемпионы мира и Олимпиады.
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§ Адам
Re: Международный турнир по боксу 2 золота и 1 серебро у...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 868
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 24.12.16 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотографии заблудились?
не по теме.

[Исправлено: Адам, 24.12.2016 - 00:14]
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