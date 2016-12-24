NG.kz Международный турнир по боксу 2 золота и 1 серебро у Костанайской области



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:14 В Караганде в Центре бокса имени чемпиона Олимпиады Серика Сапиева прошел Международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова. Состязания начались 19 декабря и завершились сегодня 23 декабря. Международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова - это кузница талантов бокса. В этих соревнованиях принимали участие будущие чемпионы мира и Олимпиады.

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