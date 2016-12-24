Моше Re: Как сообщает «365info.kz», установлен фaкт хищения... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3844

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:16 Каждый день одни только и новости про аресты очередных казнокрадов - в любых учреждениях и любых должностей. Какое-то государство воров, взяточников и крышевателей, право слово. Вор на воре и вором погоняет. Судя по всему, никогда не нажрутся.

Скорее, не ворующие - лишь исключение. При таком раскладе можно действовать методом презумции виновности: привозить группу захвата в любой акимат, министерство, останавливать любого мента, арестовывать всех и пусть наоборот исключения начинают доказывать, что они не воровали

Кажется, массовые терроры, устраиваемые чекистами против работающих на государство людей таки имели под собой какие-то реальные основания.



[Исправлено: Моше, 24.12.2016 - 12:22]



[Исправлено: Моше, 24.12.2016 - 12:23]



[Исправлено: Моше, 24.12.2016 - 12:26]