Валентин Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями... #12





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Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:43 Цитата: ВЧК:

Приведёшь в пример Китай? А я думаю что невозможно будет полностью искоренить коррупцию но уменьшить на порядок всё таки возможно!





Коррупцию уменьшат внизу, потому что это очень раздражает народ и бросается в глаза.

Взятки будут брать не рядовые полицейские, а только начиная с определённого уровня - само собой, только от уважаемых людей.

Именно к этому и стремятся нынешние реформы, попутно убирая ненужных людей :)



Именно так красиво всё выглядит в Европе и США, на которые любуются наши граждане.