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≡ Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями коррупционеров, предложил аким Житикаринского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями коррупционеров, предложил аким Житикаринского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.16 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 декабря, Совет по этике Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции в Костанайской области рассмотрел итоги работы акимата Житикаринского района по профилактике нарушений законодательства о государственной службе.
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Маке Саке.
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...




Отправлено: 23.12.16 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорит так потому что сам ещё не попал,Твердохлебов тоже красиво говорил,через неделю упаковали,лучше молчите,не смешите людей,законопослушные Вы наши коррупционеры.

100
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...




Отправлено: 23.12.16 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
часы у всех не скромные

Гость
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...




Отправлено: 23.12.16 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не подняли вопрос по подписке повальной

§ Моше
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3844
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями коррупционеров,


Горбатого могила исправит :lol:
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§ Моше
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3844
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
часы у всех не скромные

Не наворовал, а подарили.
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ВЧК
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...




Отправлено: 23.12.16 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
– Это очень сильное моральное воздействие. Предлагаю такое же мероприятие. Даже на уровне области. Соберем всех наших госслужащих. Любого звена. Начинающих, ведущих специалистов, специалистов районных акиматов. Я думаю, это будет очень показательно и очень эффективно.
А знаете ли что высшая мера в виде расстрела за коррупцию приведённая на глазах всех чиновников будет мега эффективной

§ white-out
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 23.12.16 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А знаете ли что высшая мера в виде расстрела за коррупцию приведённая на глазах всех чиновников будет мега эффективной

Ну так, может, с тебя и начнем?
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§ Валентин
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4885
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А знаете ли что высшая мера в виде расстрела за коррупцию приведённая на глазах всех чиновников будет мега эффективной


Нет, не будет.
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ВЧК
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...




Отправлено: 23.12.16 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нет, не будет.

Приведёшь в пример Китай? А я думаю что невозможно будет полностью искоренить коррупцию но уменьшить на порядок всё таки возможно!

Бывалый
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...




Отправлено: 23.12.16 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экскурсия к уже сидящим будет эффективнее.
Многие просто не представляют себе тамошней атмосферы, поэтому так легко относятся к возможности "загреметь" (хоть и маловероятной, по их мнению).

Плавали знаем
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...




Отправлено: 23.12.16 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детский лепет, коррупция не искоренима, как вши в бараке, тех же гаишников ловят каждые полгода, но они как птица феникс восстают из пепла, и новыые ещё почище. А что говорить о верхушке.

§ Валентин
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4885
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Приведёшь в пример Китай? А я думаю что невозможно будет полностью искоренить коррупцию но уменьшить на порядок всё таки возможно!


Коррупцию уменьшат внизу, потому что это очень раздражает народ и бросается в глаза.
Взятки будут брать не рядовые полицейские, а только начиная с определённого уровня - само собой, только от уважаемых людей.
Именно к этому и стремятся нынешние реформы, попутно убирая ненужных людей :)

Именно так красиво всё выглядит в Европе и США, на которые любуются наши граждане.
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§ yeti91
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.12.16 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивая речь ! В начале таких речей надо говорить -Я Честный и за все свои годы на планете земля в РК с бюджета не взял в личный карман ни одной тиын и даже мысли такой не имел-Алга Казахстан!
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§ Рудничанин
Re: Воспитывать чиновников, используя видео с покаяниями...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 24.12.16 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. Допусти козла капусту охранять. Что в итоге будет? Он съест капусту.
Погрози коррупционеру пальчиком. Что будет? Ничего...
Коррупцию можно победить одним способом - казнью. Ибо коррупция гос. чиновников=гос. измена.
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