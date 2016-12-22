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§ NG.kz
Нападение собак на человека по ул.Маяковского
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с 12:10 ч. проезжая по ул.Маяковского мимо частного сектора стали случайными свидетелями нападения трёх разъярённых собак (породы кавказец) на женщину. Собаки были без намордников, вели себя очень агрессивно.
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Шрам
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор статьи,не оставляйте это дело просто так,накажите хозяина в первую очередь можно подать в судна него ,а там пусть он сам решает что делать с псами усыплять или отстреливать, тем более позвонили на 102, вызов зарегистрирован.Возможно вы своим действием спасете чью то жизнь,а хозяину и всем собаководам будет урок!

§ Пиранья
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Пиранья


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 13.10.15
Отправлено: 24.12.16 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей, если вы там были, то вы явно тот сосед с улыбкой на лице, у которого мы спрашивали чьи это собаки. Я ни чего не придумала. Рассказала всё, как было. У меня тоже есть немаленький опыт в воспитании (дрессуре) доберманов. Я тоже люблю животных. И ещё у меня вопрос к "любителям" животных. Если на вашего ребёнка не дай бог нападёт такая свора собак, вы так же будете рассуждать о гуманности к братьям нашим меньшим? МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ КОГО ПРИРУЧИЛИ! Та женщина не писала ни какого заявления, а по указанному нами адресу просто выехал наряд и ВСЁ. Ув.родители не отпускайте своих детей одних, особенно в частном секторе! БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
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