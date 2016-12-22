Пиранья Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского #61





(Пользователи) Сообщений: 25

Регистрация: 13.10.15 (Пользователи) Отправлено: - 10:52 Сергей, если вы там были, то вы явно тот сосед с улыбкой на лице, у которого мы спрашивали чьи это собаки. Я ни чего не придумала. Рассказала всё, как было. У меня тоже есть немаленький опыт в воспитании (дрессуре) доберманов. Я тоже люблю животных. И ещё у меня вопрос к "любителям" животных. Если на вашего ребёнка не дай бог нападёт такая свора собак, вы так же будете рассуждать о гуманности к братьям нашим меньшим? МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ КОГО ПРИРУЧИЛИ! Та женщина не писала ни какого заявления, а по указанному нами адресу просто выехал наряд и ВСЁ. Ув.родители не отпускайте своих детей одних, особенно в частном секторе! БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!