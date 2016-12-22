Пенсионер Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты #47







Отправлено: - 17:08 Я всю жизнь выписываю газеты, и сейчас, находясь на пенсии, не перестаю этого делать. А как же может быть иначе?! Помнится, в советское время, многие отстаивали длинные очереди на почте, чтобы только успеть выписать актуальные на тот период газеты и журналы. К сожалению, в эпоху Интернета, все значительно поменялось. Сейчас нет нужды ждать до выхода свежего номера. Но в те времена периодика играла важную роль в формировании информационной картины для обычных граждан и в какой-то мере влияли на формирование моего мировоззрения. Но, ведь надо учесть и то, что сегодня не у всех есть возможность выйти в тот же Интернет. А ведь быть в курсе всех важных событий хочет каждый. В первую очередь, это касается тех новостей, которые происходят в родном районе или области. А что касается представителей акимата Затобольска и Заречного, то они ведь стараются для народа, для своих же сельчан. Вы спросите у соседей – не каждый выписывает периодику, некоторым даже названия газет не знакомы – они погружены в свои дела и проблемы. А потом мы удивляемся, что в нашем регионе происходят изменения, о которых мы не в курсе. А откуда ж знать? Читали бы газеты – знали бы. А потому считаю, что подписывать людей надо, пусть порой даже и против их воли. Нужно окультуривать население хотя бы таким образом. Интернет – интернетом, а читать периодические издания все же нужно. Как по мне, мы рано или поздно вернемся к практике всеобщей подписке. Читаю отзывы выше и не понимаю, откуда у людей столько жестокости. Один поднял тему, и сто человек подхватили, перевернув ее с ноги на голову. Вокруг нас итак дос