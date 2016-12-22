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§ NG.kz
Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принудительная подписка на газеты "Кустанайские новости" по нескольку экземпляров в одни руки . В год 25 летия независимости считается нормальным для акимата Заречного и Затобольска.
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§ Иванов
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 23.12.16 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да ладно , при коммунизме и коммунистах , таких газет как НГ вообще в природе не было бы (задушили бы в зародыше) .

А Вы жили при коммунизме и вернулись к нам из будущего? Или лавры Нострадамуса не дают покоя? Хотя вполне возможно, что надобность в таких острых, критикующих власть и антиобщественные поступки, публикациях при коммунизме отпала бы сама собой, ведь если власть заменит общественное самоуправление, то потеряется и смысловая нагрузка такой критики. Вы же не критикуете совесть, когда она просыпается в очередной раз от Ваших неправедных действий.

Вот и коммунизм, он точно так же, как и разруха - не в газетах ), а в головах. А если все головы выздоровели и морально созрели для такого строя, то не будет никакого смысла писать о несуществующих недостатках, останется единственная возможность писать о достоинствах, великих достижениях, открытиях, героических поступках. И не нужно будет никого душить в зародыше.
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Хохол
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иванов:
А Вы жили при коммунизме и вернулись к нам из будущего?

А Вы когда говорите про типичную конкуренцию дикого капитализма , наверное то ж подразумевали , что будь у нас другой строй , такого бардака бы не было . Тогда и напрашивается вопрос , какой строй товарищ Иванов имел ввиду как пример , осуждая нынешний . Если вчерашний , при котором мы жили , то осуждение неуместно , так как я и сказал , в советское время существование таких газет как НГ (критикующих власть) было бы невозможно . Только не надо говорить что тогда всё было идеально и критиковать не кого было .

Пенсионер
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всю жизнь выписываю газеты, и сейчас, находясь на пенсии, не перестаю этого делать. А как же может быть иначе?! Помнится, в советское время, многие отстаивали длинные очереди на почте, чтобы только успеть выписать актуальные на тот период газеты и журналы. К сожалению, в эпоху Интернета, все значительно поменялось. Сейчас нет нужды ждать до выхода свежего номера. Но в те времена периодика играла важную роль в формировании информационной картины для обычных граждан и в какой-то мере влияли на формирование моего мировоззрения. Но, ведь надо учесть и то, что сегодня не у всех есть возможность выйти в тот же Интернет. А ведь быть в курсе всех важных событий хочет каждый. В первую очередь, это касается тех новостей, которые происходят в родном районе или области. А что касается представителей акимата Затобольска и Заречного, то они ведь стараются для народа, для своих же сельчан. Вы спросите у соседей – не каждый выписывает периодику, некоторым даже названия газет не знакомы – они погружены в свои дела и проблемы. А потом мы удивляемся, что в нашем регионе происходят изменения, о которых мы не в курсе. А откуда ж знать? Читали бы газеты – знали бы. А потому считаю, что подписывать людей надо, пусть порой даже и против их воли. Нужно окультуривать население хотя бы таким образом. Интернет – интернетом, а читать периодические издания все же нужно. Как по мне, мы рано или поздно вернемся к практике всеобщей подписке. Читаю отзывы выше и не понимаю, откуда у людей столько жестокости. Один поднял тему, и сто человек подхватили, перевернув ее с ноги на голову. Вокруг нас итак дос

Специалист
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсионер:
Вокруг нас итак дос

Да не, уже давно виндовс вокруг нас.

§ Добринцофф
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4900
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.12.16 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсионер:
А потому считаю, что подписывать людей надо, пусть порой даже и против их воли.

Цитата:
местная:
Я вообще не понимаю,как можно заставлять людей в период кризиса выписывать газеты,ведь многие ,я это точно знаю,сидят на строгой диете в виде макарон и картошки?Зарплаты едва хватает на оплату коммуналки.

Цитата:
Пенсионер:
Как по мне, мы рано или поздно вернемся к практике всеобщей подписке.

Цитата:
1:
мне тебя просто жалко.
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§ Алиса
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2934
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.12.16 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсионер:
А потому считаю, что подписывать людей надо, пусть порой даже и против их воли.

Уважаемый пенсионер, а вы вообще в курсе,что у некоторых жителей города (про село молчу вообще) заработная плата за месяц в разы меньше вашей пенсии. Я так понимаю, размер вашей пенсии позволяет вам безболезненно выписать газеты, а может и две-три. А у меня, к примеру, на работе у некоторых работников зарплата имеет размер аж цельных 25 000 тнг. Как вы думаете - они очень будут "счастливы" если их обяжут - как вы предлагаете - подписывать НЕНУЖНЫЕ, точнее не очень уместные для финансового положения СМИ? Не мерьте свои возможности с возможностями других!
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Денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) указано, что граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Содержание принципа свободы договора уточняется в статье 380 ГК РК, согласно которой граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена гражданским кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством.
Таким образом, чтобы оформление подписки на определенные газеты стало для граждан обязательным, необходимо, чтобы такая обязанность была закреплена где-либо в закоодательном акте. Тогда в соответствии со статьей 399 ГК имелась бы возможость для понуждения к заключению договора на подписку в обязательном порядке.

Денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но такая обязанность нигде не закреплена. Более того, она бы явно противоречила приведенным выше нормам на свободу получения информации.
Поэтому отсутствуют правовые основания для принудительной подписки на какие-либо средства массовой информации как для служащих государственных учреждений и предприятий, так и для работников коммерческих организаций.
Применение каких-либо санкций со стороны работодателя за отказ от подписки носит дискриминационный характер и может быть расценено в соответствии со статьей 141 Угловного кодекса Республики Казахстан как нарушение равноправия граждан.
Следует также учитывать, что большинство собственников средств массовой информации - это организации частной формы собственности и такое лоббирование их интересов со стороны руководителей может быть квалифицировано по статьям 228 "Злоупотребление полномочиями" или 307 "Злоупотребление должностными полномочиями" в зависимости от того, является ли руководитель должностным лицом или руководит коммерческой организацией.

Денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дополняет набор правонарушений антиконкурентная деятельность по отношению к остальным изданиям, влекущая административную или уголовную ответственность в зависимости от конкретных обстоятельств.
Любые предпринятые работодателем санкции за отказ от принудительной подписки могут быть обжалованы прокурору или в суд.

§ kbkz1980
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1814
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.12.16 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
У некоторых работников зарплата имеет размер аж цельных 25 000 тнг.

Элис,это что за работа,частичная занятость или я что то не понимаю,неужели люди работают за такие зарплаты
:-(
Профайл

§ Алиса
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2934
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.12.16 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Элис,это что за работа,частичная занятость или я что то не понимаю,неужели люди работают за такие зарплаты

НЕ поверишь, но это так и есть- это основная работа у людей
Профайл

яЗнаю
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 22:31
Комментарий удален модератором.

правильный
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионеру с пенсией в 80 000 не понять работягу с той же зарплатой,у которого двое детей школьного возраста,которых нужно одевать ,обувать, учить,лечить и т.д.Этот спор бесконечен.И друг друга не понять.Кому не нравится-обращайтесь в профком или прокуратуру,чем вести бесполезные разговоры.

§ anatoliy-61
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
anatoliy-61


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 23.12.16 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам то может и интересно ,хотя я и в компьютере могу всё прочитать ,только вот при чём районы ? У нас тоже самое .Выписываем с женой в двух экземплярах . Тут про печки пишут .Сколько в ней можно спалить ? У меня в мешках в сарае хранятся . Да и не секрет ,что на руководство давят ,а они на нас .Это кто в госструктуре .Частникам по барабану .Они могут ветром послать и им ничего не будет .Но я думаю на Акиматы тоже давят ,вот и результат .Сам слышал Президент говорил прекратите улицы перекраивать ,но всё наоборот ,будто ничего не боятся .
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§ Валентин
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4885
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.12.16 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пенсионер:
Как по мне, мы рано или поздно вернемся к практике всеобщей подписке. Читаю отзывы выше и не понимаю, откуда у людей столько жестокости.


Слишком толсто, слишком.
Тоньше надо, убедительнее.
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