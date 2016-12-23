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≡ Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в связи с амнистией		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в связи с амнистией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.16 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким образом после амнистии срок, назначенный Фрунзику Аракеляну, составил около 3 лет. Так как бывший заместитель акима Костаная содержится под стражей с августа 2015 года, отбывать наказание в колонии ему осталось 1,5 года.
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§ лимон
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.16 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понять, простить и отпустить (с)
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1
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...




Отправлено: 23.12.16 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне его имя нравится. сразу известный актер вспоминается.

Денис
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...




Отправлено: 23.12.16 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Свободу Юрию Деточкину!" Маловато наворовал,не хватило откупиться,тогда "сиди" еще полтора года в хозблоке

555
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...




Отправлено: 23.12.16 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показуха прошла, так что пора уже всех выпускать 8-)

222
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...




Отправлено: 23.12.16 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В фонде "Наш город" кончаются деньги? Тогда надо всех отпускать.

§ Валентин
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4885
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власть должна научиться прощать ©
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§ yeti91
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.12.16 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они имели доступ к таким суммам что нам и неприснится никогда.зря диаспоре скостили сроки.
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Маке Саке.
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...




Отправлено: 23.12.16 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимат его,на работу.

* drakon
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9159
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.12.16 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маке Саке.:
В акимат его,на работу.

Вызовет брата из Тарановки и будут снег - вывозить... :lol:
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ВЧК
Re: Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в...




Отправлено: 23.12.16 - 19:15
Комментарий удален модератором.
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