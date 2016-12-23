NG.kz Церемония зажжения елки прошла в Федоровском районе



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:21 21 декабря в селе Федоровка зажглась главная новогодняя елка, порадовав всех детей и взрослых. Зажжение главной ёлки – это одно из самых ожидаемых событий для жителей и гостей района. На церемонии зажжения новогодней елки района, установленной на центральной площади аким Федоровского района - Исабаев Тауба Каиржанович поздравил с наступающим Новым годом и с зажжением елки.

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