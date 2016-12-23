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§ NG.kz
Церемония зажжения елки прошла в Федоровском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.16 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 декабря в селе Федоровка зажглась главная новогодняя елка, порадовав всех детей и взрослых. Зажжение главной ёлки – это одно из самых ожидаемых событий для жителей и гостей района. На церемонии зажжения новогодней елки района, установленной на центральной площади аким Федоровского района - Исабаев Тауба Каиржанович поздравил с наступающим Новым годом и с зажжением елки.
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§ Мейрам
Re: Церемония зажжения елки прошла в Федоровском районе
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 23.12.16 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где фото главной новогодней елки?
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