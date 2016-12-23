sovest Поборы в школах продолжаются #1







Отправлено: - 15:55 Здравствуйте! Я пишу по поводу проведения, организации и привлечения гостей на Новогоднюю елку в городскую школу детского творчества (дворец пионеров), которая должна была состояться сегодня, но ее перенесли на 27 декабря. На данное мероприятие в школе-гимназии №3 г.Костаная, на каждый класс были выданы по 8 билетов-приглашений, стоимостью 550 тенге за один билет с одного ребенка. Изначально предлагалось пойти по желанию, но т.к. желающих идти не оказалось, нас вынуждают собрать эти деньги с класса. До каких пор наш Акимат и Отдел образования будут заниматься денежными поборами с руководства школ, а те в свою очередь вынуждены давить на родителей. Ведь именно таким образом создается массовость на мероприятиях, за счет наших средств, а не средств из бюджета. Уже даже Новогодним праздником не брезгуют..... Сколько можно издеваться над простым народом???