Цитата: 48:

Покупаю, летом баллоны с газом на базе сжиженного газа. Как правило все баллоны старые внешний вид явно не соответствует стандарту, но это не главное, зачастую баллоны травят газ. Редко какой баллон подходит к редуктору, даже если редуктор новый. Следовательно утечка газа.

если покупаете баллоны на машине, закиньте в багажник новый редуктор (900тг) и при выборе баллона меряйте его. в клетке с баллонами летом у них всегда полторашка с водой проверить утечку не проблема. зимой, по крайнер мере на заправке около автовокзала, всегда выходят выдавать с кипяточком из чайника