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sovest
Поборы в школах продолжаются




Отправлено: 23.12.16 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Я пишу по поводу проведения, организации и привлечения гостей на Новогоднюю елку в городскую школу детского творчества (дворец пионеров), которая должна была состояться сегодня, но ее перенесли на 27 декабря. На данное мероприятие в школе-гимназии №3 г.Костаная, на каждый класс были выданы по 8 билетов-приглашений, стоимостью 550 тенге за один билет с одного ребенка. Изначально предлагалось пойти по желанию, но т.к. желающих идти не оказалось, нас вынуждают собрать эти деньги с класса. До каких пор наш Акимат и Отдел образования будут заниматься денежными поборами с руководства школ, а те в свою очередь вынуждены давить на родителей. Ведь именно таким образом создается массовость на мероприятиях, за счет наших средств, а не средств из бюджета. Уже даже Новогодним праздником не брезгуют..... Сколько можно издеваться над простым народом???

§ Моше
Поборы в школах продолжаются
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
sovest:
Сколько можно издеваться над простым народом???

Столько, сколько вы будете это им позволять. Целый класс, а написали только один человек - вы, и то, анонимно в газету. Выводы делайте сами.
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Денис
Re: Поборы в школах продолжаются




Отправлено: 23.12.16 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо,что хоть в газету написали,хоть и анонимно. Вы можете также анонимно написать на сайт акимата. там его хотя бы прочитают.
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