Цитата: Angel:

Моше...интересно....Например...мой "мальчик" сорвался с поводка....и бежит к Вам....Вы сразу начнете своим баллончиком фигарить?!

Не юлите, пытаясь вызвать сентименты, подменяя то, о чем речь. На фото безобидная порода собак. А речь про дворовых кавказцев и алабаев, прочих бойцовских собак, на которых сейчас мода, а также про ополоумевших стай агрессивных дворняг.



Цитата: Lex:

Лучше пса своего любить, чем то, что можно часто увидеть на улице, бухое зарыганное быдло с моралями "жили-были". Ты собери всех своих друзей, попади в конфликтную ситуацию, потом расскажешь о любви к людям. И возьми одного пса с собой для сравнения.

А ты не соприкасайся с обрыганным быдло. И в друзьях своих разберись, а потом вещай...





Цитата: Иванов:

Но самое главное, если увидите, что "мальчик" сорвался с цепи ... и бежит к Вам ... не фигарьте баллончиком, мы же все-таки стремимся в Европу и должны быть толерантными.

Кстати, в Германии с этим строго. Есть муниципальные службы, занимающиеся бродямими собаками, и собаками, которые просто бродят по улицам и вроде бы, пока еще не похожи на бродячих. Ловят, помещают на временное содержание в спецприемники и после четко регламентированного срока (если хозяин не находится) - усыпляют. Вот так же еще бы и численность мигрантов с востока научились регулировать у себя, вообще бы цены их властям не было.

Да и даже для нерадивых хозяев, чей пёс нагадил на улице в неотведенном на то месте - штраф полагается немаленький.



[Исправлено: Моше, 23.12.2016 - 16:47]