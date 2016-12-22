Серый волк Re: № 25: начали с экстрима... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8455

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:15 Тут гражданин из Рудного рубашку рвёт за фантик и отстой центрального рынка соседнего города. Но что удивительно никто не обратил внимание на состояние остановки.

Вы вообще видите, что бордюрный камень скрылся под наледью настолько, что вообще границы между дорогой и остановкой нет?

Эта остановка опасна для жизни!

Она вообще не обслуживается, не убирается, не очищается к началу движения, не обрабатывается противогололёдными реагентами. Подъезд к остановке - голимый лёд! Он обязан быть отчищен до асфальта с применением реагентов. А тут даже бордюра не видно.

Это может обозначать только то, что остановка вообще никогда не обслуживается.

И состояние остановок в городе явно ни кем не контролируется.

Хотя нет, возможно последнее предложение спорное...

Наверное главный контроль над тем, чтоб украденные деньги шли по назначению.

А люди, пользующиеся этой остановкой - просто куски мусора.



Думаю самое время взять очередных акиматских разворовывателей денежных средств и отправить их на 15 лет туда, где им самое законное место.



Эта остановка не убиралась много дней и это факт. А должна была перед началом движения и несколько раз в день. И на эти работы, напрямую влияющие на безопасность и жизнь людей, на содержание остановочных павильонов и территории остановочного пункта явно выделялись городские деньги.



Абсолютно понятно, что чиновники = воры! Это много раз они смогли доказать в том числе в судах.

Но вот где сейчас действия всёх остальных структур власти.

Где дорожная полиция? Есть факт составления протокола о ненадлежащем состоянии остановочного павильона с риском травмирования пассажиров и с риском выезда многотонного автобуса по льду на остановку??? Ничего не видим, ничего не слышим, писать не умеема? Насяльника запресялама?



Ну и где ещё эти депутаты позорные?

Если все органы власти и контроля замазаны и бездейственны.

И чем они сейчас заняты?

Уже достало в разных статьях видеть их омерзительные гадкие рыла с поднятыми кочерёжкаим беспозезных рук, которые никак не отсохнут от позора.