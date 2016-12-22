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§ NG.kz
№ 25: начали с экстрима...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ровно через 8 минут появился очередной «двадцать пятый». К остановке он подкатил, можно сказать, с шиком: с открытыми передними и задними дверями. Из передних дверей, пока автобус еще катил по скользкому участку дороги, на ходу выскочил мальчик, а за ним девочка.
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§ Рудничанин
Re: № 25: начали с экстрима...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 22.12.16 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция! Насколько корректно снижать баллы всему маршруту на основании косяков одного конкретного водилы?
Вы проверяете 2 автобуса, посему вполне логичным будет предположение о том, что необходимо оценивать по баллам работу каждого проверенного Вами автобуса, а лишь затем выводить среднее арифметическое - оценку маршрута в целом.
К примеру, Вами был обнаружен косяк в работе маршрута №25 в виде фантиков, кряхтения автобуса, снега в салоне и открытых дверей. Вы снимаете за это 3 балла по безопасности и 2 балла за комфорт - это оценка работы того автобуса, на котором Вы ехали в КСК.
На обратном пути Вы не замечаете косяков, по всем позициям у него высшая оценка. Следовательно, при выставлении итоговой оценки, с учетом идеальной оценки обратного автобуса, по безопасности к Вашей оценке +1 балл, также за комфорт +1 балл. Тогда, в итоге, получается средневзвешенная оценка маршрута №25, а не оценка работы одного из двух проверенных Вами маршрутов.
Кроме того, какова позиция редакции по поводу того, что маршруты, следующие мимо Центрального рынка постоянно допускают продолжительный отстой на остановке? Согласно правилам: "...Водитель обязан не допускать продолжительного отстоя на промежуточной остановке...". Отсюда следует, что маршруты "Город - Центральный рынок - район КСК" и "Город - Центральный рынок - Складская" нарушают правила организации перевозок, но Уважаемая редакция в ходе своих проверок никогда не снижает баллы за продолжительный отстой. А ведь этот продолжительный отстой на остановке "Центральный рынок" снижает уровень комфорта поездки: уже севшим ранее пассажирам приходится терять от 10 до 15 минут времени ожидая пока автобус не заполнится, а пассажирам, которые сядут в этот автобус далее приходится дольше стоять, да и места в салоне от этого продолжительного отстоя становится в разы меньше...

[Исправлено: Рудничанин, 22.12.2016 - 13:16]
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§ Серый волк
Re: № 25: начали с экстрима...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8455
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.12.16 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут гражданин из Рудного рубашку рвёт за фантик и отстой центрального рынка соседнего города. Но что удивительно никто не обратил внимание на состояние остановки.
Вы вообще видите, что бордюрный камень скрылся под наледью настолько, что вообще границы между дорогой и остановкой нет?
Эта остановка опасна для жизни!
Она вообще не обслуживается, не убирается, не очищается к началу движения, не обрабатывается противогололёдными реагентами. Подъезд к остановке - голимый лёд! Он обязан быть отчищен до асфальта с применением реагентов. А тут даже бордюра не видно.
Это может обозначать только то, что остановка вообще никогда не обслуживается.
И состояние остановок в городе явно ни кем не контролируется.
Хотя нет, возможно последнее предложение спорное...
Наверное главный контроль над тем, чтоб украденные деньги шли по назначению.
А люди, пользующиеся этой остановкой - просто куски мусора.

Думаю самое время взять очередных акиматских разворовывателей денежных средств и отправить их на 15 лет туда, где им самое законное место.

Эта остановка не убиралась много дней и это факт. А должна была перед началом движения и несколько раз в день. И на эти работы, напрямую влияющие на безопасность и жизнь людей, на содержание остановочных павильонов и территории остановочного пункта явно выделялись городские деньги.

Абсолютно понятно, что чиновники = воры! Это много раз они смогли доказать в том числе в судах.
Но вот где сейчас действия всёх остальных структур власти.
Где дорожная полиция? Есть факт составления протокола о ненадлежащем состоянии остановочного павильона с риском травмирования пассажиров и с риском выезда многотонного автобуса по льду на остановку??? Ничего не видим, ничего не слышим, писать не умеема? Насяльника запресялама? :lol:

Ну и где ещё эти депутаты позорные?
Если все органы власти и контроля замазаны и бездейственны.
И чем они сейчас заняты?
Уже достало в разных статьях видеть их омерзительные гадкие рыла с поднятыми кочерёжкаим беспозезных рук, которые никак не отсохнут от позора.
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§ Рудничанин
Re: № 25: начали с экстрима...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 23.12.16 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но что удивительно никто не обратил внимание на состояние остановки.

Для Костаная - это норма жизни.
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