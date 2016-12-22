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§ NG.kz
«Мы ехали жить, а не воевать»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тренинг по освещению экстремизма и терроризма прошел 9 декабря в Алматы. Побывала там и корреспондент «НГ». Много было нашего - специфического журналистского, а потому полезного. Но все-таки семинар сделала женщина в черном - алматинка, которую нам представили как Асю.
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ОГПУ
Re: «Мы ехали жить, а не воевать»




Отправлено: 22.12.16 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свт. Иоанн Златоуст

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные

Бывалый
Re: «Мы ехали жить, а не воевать»




Отправлено: 22.12.16 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кратко:
Мы поехали жить в страну, пылающую от войны на религиозной почве.
Муж, который разделяет мои взгляды, сидит в тюрьме за пропаганду экстремизма и терроризма.
Мы обычные нормальные мусульмане.
Занавес.

§ bollat
Re: «Мы ехали жить, а не воевать»
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 23.12.16 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обычные,религиозно практикующие мусульмане в центральной мечети в районе кжби, обычные мусульмане- это патриоты своей страные, которые живут с пользой для своей семьи,мечети, Страны,своему народу.
а поиск какой то истины в якобы мусульманской стране это заблуждение от невежества, если вы мусульманин француз ваше имя мусульманское и вы живете в своей стране, а у нас мусульман никто не гонит,другое дело законодательство, но обязанность мусульманина следовать законам той страны в которой он проживает.
Профайл

Хохол
Re: «Мы ехали жить, а не воевать»




Отправлено: 23.12.16 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется людям уже всё равно на этих фанатиков . И если б не журналисты , ни кому и дела не было бы до них . Отсутствие нормального образование порождает таких вот "правильно живущих людей ". Серые люди , которые свою серость преподносят как какое то достижение и святость .

Михалыч
Re: «Мы ехали жить, а не воевать»




Отправлено: 23.12.16 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Мне кажется людям уже всё равно на этих фанатиков . И если б не журналисты , ни кому и дела не было бы до них .

Вот, тут не соглашусь. Если им дать волю,то нам, извиняюсь всем пиз.....ц, простите за грубость. Этот тип людей,понимает только силу и доминирует над слабым. От этих ребят нужно держаться по дальше, и душить на корню мало мальские его признаки...Иначе....Чечня,Таджикистан,Сирия и тд. Дай бог,что-бы Россия была рядом с нами,потому что своими силами мы с ними не справимся и это факт.

Хохол
Re: «Мы ехали жить, а не воевать»




Отправлено: 23.12.16 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михалыч:
От этих ребят нужно держаться по дальше, и душить на корню мало мальские его признаки...Иначе..

Когда мы сами ходили строем , махали флажками и мечтали о мировой революции , на нас фанатиков , мировое сообщество то ж смотрело с опаской и страхом . Ни чё же , перебесились и выкинули бредовые идеи с головы . Время всё лечит .

§ Иванов
Re: «Мы ехали жить, а не воевать»
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 23.12.16 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Когда мы сами ходили строем , махали флажками и мечтали о мировой революции , на нас фанатиков , мировое сообщество то ж смотрело с опаской и страхом . Ни чё же , перебесились и выкинули бредовые идеи с головы . Время всё лечит .

Не понял из написанного, кто был болен, мировое сообщество или ходящие строем, махающие флажками? И что означает хождение строем? Если под этим понимать соблюдение определенных правил и законов, подходящих абсолютному большинству, то это и есть Ваша любимая демократия. И время, к Вашему сведению, не лечит, оно просто все расставляет по своим местам.
Профайл

Михалыч
Re: «Мы ехали жить, а не воевать»




Отправлено: 23.12.16 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Когда мы сами ходили строем , махали флажками и мечтали о мировой революции , на нас фанатиков , мировое сообщество то ж смотрело с опаской и страхом . Ни чё же , перебесились и выкинули бредовые идеи с головы . Время всё лечит .

Уважаемый, не путайте сечку с гречкой. Одно дело СТРОЕМ ходить и другое головы резать.
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