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§ NG.kz
В результате взрыва газовых баллонов в костанайском цеху пострадал охранник
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.16 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло 20 декабря. В одном из производственных цехов Костаная взорвались 3 газовых баллона. В результате обрушились кровля и стены офисного помещения, примыкающего к цеху, и начался пожар. Пострадал охранник фирмы.
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§ Казаr
Re: В результате взрыва газовых баллонов в костанайском цеху...
Казаr


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 18.12.16
Отправлено: 23.12.16 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще то ЦЕХЕ, видимо по русскому был неуд.
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Саша
Re: В результате взрыва газовых баллонов в костанайском цеху...




Отправлено: 23.12.16 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем и целом правильны оба варианта: и на -у и на -е. Так же, как и мн. ч. от "цех" правильны оба варианта: цеха и цехи (согласно орфографическому словарю Ожегова и Шапиро). В современной речи конкурируют между собой две формы предложного падежа единственного числа слова цех: "в цехе" и "в цеху". Но более предпочтительным и общеупотребительным считается в цехе, в цеху устаревающий вариант.

48
Re: В результате взрыва газовых баллонов в костанайском цеху...




Отправлено: 23.12.16 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сотрудники ДЧС предупреждают, что большинство предпринимателей, реализующих газовые баллоны, не соблюдают элементарные правила безопасности. Например, емкость перед заправкой следует тщательно проверить на цельность"
Покупаю, летом баллоны с газом на базе сжиженного газа. Как правило все баллоны старые внешний вид явно не соответствует стандарту, но это не главное, зачастую баллоны травят газ. Редко какой баллон подходит к редуктору, даже если редуктор новый. Следовательно утечка газа. Зачем предупреждать? Нужно запрещать таким предпринимателям заниматься такой деятельностью. Иначе жди беды.

* лимон
Re: В результате взрыва газовых баллонов в костанайском цеху...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.16 - 16:57
Комментарий удален модератором.
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* лимон
Re: В результате взрыва газовых баллонов в костанайском цеху...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.16 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
48:
Покупаю, летом баллоны с газом на базе сжиженного газа. Как правило все баллоны старые внешний вид явно не соответствует стандарту, но это не главное, зачастую баллоны травят газ. Редко какой баллон подходит к редуктору, даже если редуктор новый. Следовательно утечка газа.

если покупаете баллоны на машине, закиньте в багажник новый редуктор (900тг) и при выборе баллона меряйте его. в клетке с баллонами летом у них всегда полторашка с водой проверить утечку не проблема. зимой, по крайнер мере на заправке около автовокзала, всегда выходят выдавать с кипяточком из чайника
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