кустанаец Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами #10







Отправлено: - 14:45 очередной распил бабок ! с какой помпой были презентованы камеры на улицах и во дворах, как расписывали поимку грызунов семечек или бычкобросов! а как дошло до дел реальных - так сразу "камеры не работают!" "качество записи низкое!".... (эту "страшную тайну" открыли чины после того как у соседа сняли колеса и он пошел в полицию) стоимость камер была запредельная! как и стоимость "жетонов" а потом, в руках наших ......... ничего оказывается не работает!