Цитата: Хохол:

Чёт Моша сильно на тему подсел . Может он новость кинул ? А потом рекламу баллончиков с инструкцией по применению . Следующим ходом Моши должно быть цена , и как это добро у Моши можно приобрести . Интересно форумчанам скидки будут ?

Нет, новость не моя. Просто знаю, сталкивался, и коробит меня от безответственных псинофилов, призывающих любить и снисходительно относиться к их псинам, но при этом не желающих за свою псину брать ответственность и нормально следить за её передвижениями. Почему-то в законе, касательно автотранспорта есть понятие ответственности, управляя и содержа средство повышенной опасности (автомобиль). Сел за руль, отлетело у тебя колесо по трассе (из-за халатного содержания своего авто), колесо вылетело на встречку и влетело в лобовуху другому . И ты будешь отвечать - как ХОЗЯИН авто, халатно отнесясь к содержанию своей собственности, представляющей опасность для других. Не заметил, случайно - не канает.



Псинофилы к себе почему-то подобный расклад вещей не хотят примерять.



[Исправлено: Моше, 23.12.2016 - 14:08]