Цитата: Хохол:

Мне кажется людям уже всё равно на этих фанатиков . И если б не журналисты , ни кому и дела не было бы до них .

Вот, тут не соглашусь. Если им дать волю,то нам, извиняюсь всем пиз.....ц, простите за грубость. Этот тип людей,понимает только силу и доминирует над слабым. От этих ребят нужно держаться по дальше, и душить на корню мало мальские его признаки...Иначе....Чечня,Таджикистан,Сирия и тд. Дай бог,что-бы Россия была рядом с нами,потому что своими силами мы с ними не справимся и это факт.