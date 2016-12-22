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§ NG.kz
Нападение собак на человека по ул.Маяковского
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с 12:10 ч. проезжая по ул.Маяковского мимо частного сектора стали случайными свидетелями нападения трёх разъярённых собак (породы кавказец) на женщину. Собаки были без намордников, вели себя очень агрессивно.
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§ Моше
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3839
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
)):
"я её без раздумий подстрелю" ))) Петросян отдыхает)))) твой водяной пестик зимой не работает))

В машине, помимо газовых средств обороны, есть еще и монтировка, прямо под водительским сиденьем, один удар по морде агрессивной псине - и вопрос решен. Против лома нет приёма ;-)
От собак приходилось защищаться, это стайные хищники и очень бывают агрессивные. Разок одна была настолько бездумной, что пришлось бежать от нее в машину, продолжала бежать за моей машиной еще километр, никак не отставая, буквально кидаясь в окно. Мог уехать дальше, но решил проучить бездумную тварь, получив порцию перца в морду - заскулив и завизжав сразу ретировалась кубарем в ближайшие кусты.
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1
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сразу видно кого собаки кусали.
Когда человек боится –
выделяет адреналин.
Это знают собаки
и лая, бегут за ним.

Хохол
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Уверенно цельтесь агрессивной псине в морду, и сразу отходите - чтобы не попасть под облако самим, следите за направлением ветра.

Чёт Моша сильно на тему подсел . Может он новость кинул ? А потом рекламу баллончиков с инструкцией по применению . Следующим ходом Моши должно быть цена , и как это добро у Моши можно приобрести . Интересно форумчанам скидки будут ?

§ Моше
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3839
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Чёт Моша сильно на тему подсел . Может он новость кинул ? А потом рекламу баллончиков с инструкцией по применению . Следующим ходом Моши должно быть цена , и как это добро у Моши можно приобрести . Интересно форумчанам скидки будут ?

Нет, новость не моя. Просто знаю, сталкивался, и коробит меня от безответственных псинофилов, призывающих любить и снисходительно относиться к их псинам, но при этом не желающих за свою псину брать ответственность и нормально следить за её передвижениями. Почему-то в законе, касательно автотранспорта есть понятие ответственности, управляя и содержа средство повышенной опасности (автомобиль). Сел за руль, отлетело у тебя колесо по трассе (из-за халатного содержания своего авто), колесо вылетело на встречку и влетело в лобовуху другому . И ты будешь отвечать - как ХОЗЯИН авто, халатно отнесясь к содержанию своей собственности, представляющей опасность для других. Не заметил, случайно - не канает.

Псинофилы к себе почему-то подобный расклад вещей не хотят примерять.

[Исправлено: Моше, 23.12.2016 - 14:08]
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Ирина вагнер
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сама в такой ситуации была с двумя детьми едем младший 1год 10 мес в санках. Позади дочка 3 года идет. Тут просто шавка маленькая оскалилась и понеслась к ней, хотя моя просто шла даже ее не видела.. живем в частном секторе-единственное что нас спасло шокер. Я всегда его беру с собой. Детей от собак защищать. На улице нашей постоянно боец отвязывается. Люди боятся пройти мимо. А хозяин смеется( Этого звука они боятся. Хотя алабаям, кавказцам и овчаркам нем. без разницы так же лаят и рычат. Так что защищайте себя и берегите!

§ Angel
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Angel


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.12.16 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм...Уважаемый МОШЕ....Пусть я я буду такой...как Вы называете "Псинофилкой"... чем как Вы...или подобие Вас... На счет семьи....У меня самая прекрасная семья....и еще мой самый верный пес...У меня любви хватает не только на своих родных и близких...но и на братья наших меньших!!! А те кто так агрессивно относится к животным...очень жаль таких....они не знают что такое верность...преданность и ответственность!!! У таких вообще нет чистой души!!!
P.S.. Что касается владельцев крупных собак....Да...нужно наказывать их при плохом обращении и не воспитании...И при заведении определенных пород....что бы проходили также психо и нарко диспансеры....
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Хохол
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Почему-то в законе, касательно автотранспорта есть понятие ответственности, управляя и содержа средство повышенной опасности (автомобиль).

Вот когда в законе будет чётко написано что собака то ж может являться источником повышенной опасности , тогда и возьмут за яйца недобросовестных владельцев . А пока это только домашнее животное , они и позволяют себе Цитата:
Ирина вагнер:
На улице нашей постоянно боец отвязывается. Люди боятся пройти мимо. А хозяин смеется

§ Моше
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3839
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Angel:
они не знают что такое верность...преданность и ответственность!!! У таких вообще нет чистой души!!!

Часто те, кто кто кричит о любви к псинкам - вообще не пониманают состояние любви, они лишь потворники своего эго - им нужен тот, кто будет вилять перед ними хвостом и заглядывать в глаза. На самом деле лишь потому, что вы будете давать им жрать. Способность полюбить людей - вот где настоящая проверка на эту самую способность. А у вас только сублимация. Я не против вашего пса, однако, если ваш пёс съедет с катушек и станет агрессивен к другим - либо запирайте его в вальер, либо готовьтесь к похоронам своего пса и на выплату компенсации физического и морального вреда потерпешей стороне.
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§ Lex
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.12.16 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Часто те, кто кто кричит о любви к псинкам - вообще не пониманают состояние любви

Лучше пса своего любить, чем то, что можно часто увидеть на улице, бухое зарыганное быдло с моралями "жили-были". Ты собери всех своих друзей, попади в конфликтную ситуацию, потом расскажешь о любви к людям. И возьми одного пса с собой для сравнения.
А насчет балончиков- перцовку можешь вообще выкинуть. Она никчемная. Пшикали в глаза. Слезоточивый газ только разве что даст толку. И то при морозе можно смело дома оставлять. Толку 0 с него. Тоже проверенно. Так что не вводи людей в заблуждение. А насчет ствола- есть понятие- взял ствол, значит стреляй. Только учти, что собака относится к имуществу, а также владелец имеет право нанести равнозначный вред правонарушителю. Поэтому если особо пугливый собак- спрашивай у хозяина - кто он по нации, а то от своего же оружия и пострадаешь.
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§ Angel
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Angel


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.12.16 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моше...интересно....Например...мой "мальчик" сорвался с поводка....и бежит к Вам....Вы сразу начнете своим баллончиком фигарить?!
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