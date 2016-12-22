/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Принуждение акиматом к подписке на частные газеты		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принудительная подписка на газеты "Кустанайские новости" по нескольку экземпляров в одни руки . В год 25 летия независимости считается нормальным для акимата Заречного и Затобольска.
Читать новость

§ Иванов
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2280
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 23.12.16 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да ладно , при коммунизме и коммунистах , таких газет как НГ вообще в природе не было бы (задушили бы в зародыше) .

А Вы жили при коммунизме и вернулись к нам из будущего? Или лавры Нострадамуса не дают покоя? Хотя вполне возможно, что надобность в таких острых, критикующих власть и антиобщественные поступки, публикациях при коммунизме отпала бы сама собой, ведь если власть заменит общественное самоуправление, то потеряется и смысловая нагрузка такой критики. Вы же не критикуете совесть, когда она просыпается в очередной раз от Ваших неправедных действий.

Вот и коммунизм, он точно так же, как и разруха - не в газетах ), а в головах. А если все головы выздоровели и морально созрели для такого строя, то не будет никакого смысла писать о несуществующих недостатках, останется единственная возможность писать о достоинствах, великих достижениях, открытиях, героических поступках. И не нужно будет никого душить в зародыше.
Профайл

Хохол
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иванов:
А Вы жили при коммунизме и вернулись к нам из будущего?

А Вы когда говорите про типичную конкуренцию дикого капитализма , наверное то ж подразумевали , что будь у нас другой строй , такого бардака бы не было . Тогда и напрашивается вопрос , какой строй товарищ Иванов имел ввиду как пример , осуждая нынешний . Если вчерашний , при котором мы жили , то осуждение неуместно , так как я и сказал , в советское время существование таких газет как НГ (критикующих власть) было бы невозможно . Только не надо говорить что тогда всё было идеально и критиковать не кого было .
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 112, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 111
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 216
Пользователей: 1
Всего: 217

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх