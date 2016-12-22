Цитата: Хохол:

Да ладно , при коммунизме и коммунистах , таких газет как НГ вообще в природе не было бы (задушили бы в зародыше) .



А Вы жили при коммунизме и вернулись к нам из будущего? Или лавры Нострадамуса не дают покоя? Хотя вполне возможно, что надобность в таких острых, критикующих власть и антиобщественные поступки, публикациях при коммунизме отпала бы сама собой, ведь если власть заменит общественное самоуправление, то потеряется и смысловая нагрузка такой критики. Вы же не критикуете совесть, когда она просыпается в очередной раз от Ваших неправедных действий.



Вот и коммунизм, он точно так же, как и разруха - не в газетах ), а в головах. А если все головы выздоровели и морально созрели для такого строя, то не будет никакого смысла писать о несуществующих недостатках, останется единственная возможность писать о достоинствах, великих достижениях, открытиях, героических поступках. И не нужно будет никого душить в зародыше.