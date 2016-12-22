Моше Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3838

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:13 Тошно читать собачников, которые как обычно цену псины ставят выше цены человеческой. Если на меня начнет нападать псина - я её без раздумий подстрелю, и чихать мне, что у нее интеллект, воспитанность и породистость. Это уже будут сугубо проблемы хозяина, и никак это не должно касаться моей совести и душевных переживаний по поводу подстреленной псины. Защита собственной целости - первоочередна.

Собака - это в первую очередь зверь, хищник.

Имеют ваши собачки "интеллект, породистость и воспитанность" - так и несите ответственность за их поведение.

И если увижу, что нападает на другого - тоже подстрелю.



Сентиментальная сердобольность людей, разводящих стаи псин никак почему-то не коррелируется с желанием брать на себя ответственность за тех, кого они приручают. И начинаются нападки с чтением морали и обвинениями о нелюбви к животным и прочее.

Нравятся вам ваши псины - это не значит, что они должны нравиться другим.

Прикармливаете их - прикармливайте дальше. Никто не обязан любить то, что любите вы.

Товарищи - увидите подобную картину: или отстреливайте дурных псин, если есть чем, берите палку и бейте палками, отгоняйте, на крайний уж случай - давите их колесами.

Отпускающих своих агрессивных кавказцев на улицу со двора - для первого раза крупно штрафовать, на второй раз - высылать бригаду отстрельщиков.



[Исправлено: Моше, 23.12.2016 - 12:29]