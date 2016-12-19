Серый волк Re: Для кого спорткомплекс строили? #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8455

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:54 Ничего не понимаю! Вроде 21 век наступил (правда не везде), а некоторые вообще раком пятятся назад в век 19-й.

Что хотел сказать автор, употребивший более века назад устаревшее и вышедшее из употребления словоЦитата: в негляже Да ещё и с грамматической ошибкой.

Слово на протяжении употребления в историческом прошлом несколько раз меняло значение пока не исчезло из обихода и словарей.

Есть сведения, что первоначально "в неглиже" обозначало у французов "в костюме конника" Но далее французы ушли на второй план, и на достаточно длительное время стало обозначать персону в дамской короткой ночной сорочке.

Неглиже по версии Википедии





File:Negligee.jpg



Поскольку этот полицейман скорее всего не дама, так как сразу вроде написано, что мужчина, то его нахождение в женской короткой ночной сорочке в бассейне очень интересно.

Самое время сказать: Вот оно Чё Михалычь!



Но государство в виде РОВД как видим у нас толерантное и относится к таким проявлениям наверное как в Европе. Эдакие мультикультурный наверное ценности так и должны выглядеть. Ну в общем такой культур-мультикультур.

Ну то есть шел себе сарыкольский полицейский в бар "Голубая сарыкольская устрица" (или в РОВД может шёл. Может они там все так ходят в этом Сарыколе) в неглиже и случайно ошибся зданием попал в бассейн с детьми. Ну с кем не бывает! Культур-мультикультур!

Я честно не знал где этот Сырлыколь-гомоколь находится.. Пока Дракон не подсказал

Цитата: drakon:

В Урицкий РОВД... Ономасты... В Урицкий РОВД...Ономасты...

Опасаюсь только, что теперь туда специфические туристы могут повалить валом.

Ну эдакие манерные, в женских одеждах и с пративными голосами как у депутатов костаная (города с маленькой буквы, если его название употребляется рядом с депутатами).

От фото подобных пожалуй воздержусь, только поужинал.



Хотя как сказать. А может это для Сылырколя будет золотая жила?

Хотя нет, скорее всего голубая жила. Но какая разница, если полные самолёты с педе***ой.. стами прилетать в аэропорт будут с валютой в кармане. Можно наверное сменить на бассейне вывеску. Не обязательно на "Голубая устрица". Можно например "Голубое РОВД Сарымоля" и их прям форме туда банщиками.



Блин, ну всё было объяснимо, и наркотороговля массова в полиции, и убийства и пытки, две извилины на отделение, но вот голубые.....



Полицейская академия из первой части:







А ещё помнится городской символ, башню с часами до сих пор не ходящими, некие пи...ры в розовый покрасили. Ох не к добру всё это!



Попросим наверное редакцию почтовый адрес этого РОВД опубликовать, для писем граждан.



[Исправлено: Серый волк, 23.12.2016 - 04:38]