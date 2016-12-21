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§ NG.kz
На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса птицы и яиц, сахар будут продавать дешевле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.16 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу, 24 декабря, в выставочном зале по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан") пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка, в которой примут участие около 140 товаропроизводителей из районов области.
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Маркс
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...




Отправлено: 21.12.16 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вместо обычных 144 000 штук стабфонд выделит 180 000 штук.

Нафига строят эти птицефабрики? Лучше бы стабфонды открывали. Вон у них какие выделения хорошие.

Маркс
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...




Отправлено: 21.12.16 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Но из Аркалыка фура с яйцами придет, если не помешают сильные морозы.

Фура с яйцами придет. Вам страшно? Мне ни капельки! (с) Карлсон.

дядя УЭФ
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...




Отправлено: 21.12.16 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотография с мясом зело тихий ужас мясо лежит на полу. Отличная реклама ярмарке и устроителям 8(

Айман
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...




Отправлено: 21.12.16 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на Складской сахар по 202 тенге за килограмм............. :-P

§ dandiv
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 21.12.16 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда на последней ярмарке "оптом" по 216 тнг сахар продавали, на базаре в розницу 215 тнг был, а мешком по 206 тнг :lol: Я думаю и с другими продуктами такая-же ситуация ;-)
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§ CrazyBeaver
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...
CrazyBeaver


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 21.12.16 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно купил мешок сахара по 202 ;-) Без всяких ярмарок и очередей.
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ххх
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...




Отправлено: 21.12.16 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Недавно купил мешок сахара по 202


и зачем столько? в чем глубокий смысл?

покупатель
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...




Отправлено: 21.12.16 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рядом в супермаркете тамашеа яйцо -245т

§ CrazyBeaver
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...
CrazyBeaver


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 21.12.16 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ххх:

Глубойки смысл в том, что мешок 25 кг, а бабуле поди докажи, что сахар не кончится ;-)
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§ yudjin
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4303
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.12.16 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Фура с яйцами придет. Вам страшно?

Этож просто праздник какой-то...
навеяло:
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§ kbkz1980
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.12.16 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буду долго смеяться, если яйцо на ярмарке опять лотками будут хапать,не смотря на то что уже в магазах по 245.
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§ Angel
Re: На предновогоднюю ярмарку в Костанае привезут больше мяса...
Angel


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.12.16 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пипец...в супермаркетах яйца уже по 290 тг. сегодня...(((
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