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§ NG.kz
Нападение собак на человека по ул.Маяковского
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с 12:10 ч. проезжая по ул.Маяковского мимо частного сектора стали случайными свидетелями нападения трёх разъярённых собак (породы кавказец) на женщину. Собаки были без намордников, вели себя очень агрессивно.
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* лимон
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.16 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
за ворота они не выходят даже если дверь открыта - просто с детства их так воспитывали

речь в публикации идет именно о кавказцах бегающих по улице, дрессированные/воспитанные ясен пень кидаться не будут
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§ Моше
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3838
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тошно читать собачников, которые как обычно цену псины ставят выше цены человеческой. Если на меня начнет нападать псина - я её без раздумий подстрелю, и чихать мне, что у нее интеллект, воспитанность и породистость. Это уже будут сугубо проблемы хозяина, и никак это не должно касаться моей совести и душевных переживаний по поводу подстреленной псины. Защита собственной целости - первоочередна.
Собака - это в первую очередь зверь, хищник.
Имеют ваши собачки "интеллект, породистость и воспитанность" - так и несите ответственность за их поведение.
И если увижу, что нападает на другого - тоже подстрелю.

Сентиментальная сердобольность людей, разводящих стаи псин никак почему-то не коррелируется с желанием брать на себя ответственность за тех, кого они приручают. И начинаются нападки с чтением морали и обвинениями о нелюбви к животным и прочее.
Нравятся вам ваши псины - это не значит, что они должны нравиться другим.
Прикармливаете их - прикармливайте дальше. Никто не обязан любить то, что любите вы.
Товарищи - увидите подобную картину: или отстреливайте дурных псин, если есть чем, берите палку и бейте палками, отгоняйте, на крайний уж случай - давите их колесами.
Отпускающих своих агрессивных кавказцев на улицу со двора - для первого раза крупно штрафовать, на второй раз - высылать бригаду отстрельщиков.

[Исправлено: Моше, 23.12.2016 - 12:29]
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?
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть заявление от женщины в полицию или нет?Цитата:
Моше:
Отпускающих своих агрессивных кавказцев на улицу со двора - для первого раза крупно штрафовать, на второй раз - высылать бригаду отстрельщиков.

Может надо хозяев отстреливать?
А как быть с той ситуацией когда на дорогах в авариях гибнут люди? Почему такая агрессия только в отношении животных в данной ситуации они не являются субъектом правонарушения.

?
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
да если моего ребенка покусают - мне плевать будет на их инстинкты, пристрелю без раздумий

ни кто не против если вы защищаетесь пристрелить можете кого угодно, тем более если есть угроза жизни или здоровью. Это будет необходимая оборона.

!
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо разбираться с хозяином, а не с собакой. Собака это орудие правонарушения.

§ Моше
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3838
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:
Может надо хозяев отстреливать?

С хозяина спрос уже будет пост-фактум. Когда на вас начнет нападать псина, вы, руководствуясь сердобольностью для начала подставите псине свою пятую точку (чтобы та откусила от неё кусок), и побежите искать хозяина?

Цитата:
?:
Почему такая агрессия только в отношении животных в данной ситуации они не являются субъектом правонарушения.

Вопрос к тем, что пытается ставить ценность псины вровень с человеческой. Все слова о инстинктах, особом уме собак и т.д. - не более чем басни зоошизиков, кричащих о каких-то собачьих правах, пытающихся привить любовь к псинам всему человечеству, и что важно - часто в ущерб себе. Собака - является хищником и агрессором в данной ситуации, поэтому в первую очередь, защищая себя и других, логично нейтрализовать агрессора, а уже потом выяснять, чей это агрессор и почему он без привязи.

[Исправлено: Моше, 23.12.2016 - 12:47]
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?
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
логично нейтрализовать агрессора, а уже потом выяснять, чей это агрессор и почему он без привязи.

согласен что надо нейтрализовать агрессора. Но какая работа вообще проводится по вопросу содержания бойцовских собак. Сначала хозяева с ними делают что хотят, стравливают, а потом они на других людей бросаются.

§ Валентин
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4874
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас законодательство не позволяет толком привлечь к ответственности, даже в случае нанесения травм.

А если "просто напугали", то можно просто выдохнуть - участковый максимум беседу проведёт, чисто чтобы отстали от него.
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* Angel
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Angel


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 23.12.16 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то странно....Кавказцы агрессивные...и женщина села к Вам в машину?! Ее бы в живых не было ...Если бы было так....Что то автор не договаривает.....
И.....Сейчас собаки уже умнее многих людей (даже бездомныши)....Это Вас всех агрессивных людишек нужно уничтожать!!!! Лично для меня...жизнь собаки дороже человека! Потому что от Вас ждать любой беды....
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§ Моше
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3838
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Angel:
Это Вас всех агрессивных людишек нужно уничтожать!!!! Лично для меня...жизнь собаки дороже человека! Потому что от Вас ждать любой беды....

Типичный представитель зоошизиков, обиженного на людей. Если вы женщина - не удивлюсь, если еще и с феминисткими наклонностями, очень часто лубофь к псинкам идут в одном ряду с неустроенной личной жизнью. Лично для меня - ставящий жизнь псины выше жизни человеческой - даже страшнее агрессивной бешеной собаки...
Часто псина - это всего-лишь набор инстиктов и рефлекторной модели поведения и ничего более. А нам собачники травят про особые склады собачьих "личностей" и "душ"...

[Исправлено: Моше, 23.12.2016 - 13:21]
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* лимон
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.16 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!:
Надо разбираться с хозяином, а не с собакой. Собака это орудие правонарушения.

в данном случае орудие неуправляемое, умная собака, оказавшись на улице будет держаться и слушаться хозяина или сидеть под калиткой, не кидаясь на прохожих. как известно безнаказанность - развращает, пару раз кинется - будет продолжать это делать с азартом. тут или на цепи/в наморднике/во дворе или "лечебная" эвтаназия. естественно с хозяина псины спрос двойной.
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§ Валентин
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4874
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Angel:
Лично для меня...жизнь собаки дороже человека!


Расскажешь сначала следователю, а потом уже прокурору.
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§ Иванов
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2280
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 23.12.16 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
С этим не согласен, это смотря как собак воспитали. У родителей две немаленькие псины находятся во дворе, за ворота они не выходят даже если дверь открыта - просто с детства их так воспитывали.

В наше время даже за воспитание людей никто не может поручиться. Вроде вчера был нормальный человек, завтра схватил автомат и покрошил в капусту всех лучших друзей. Собака, конечно, тоже друг человека, но только того человека, который ее кормит, да и то вряд ли она осознает это. Культурный слой воспитания собаки, покрывающий ее инстинкты гораздо тоньше культурного слоя человека, а значит вероятность его пробоя у нее гораздо выше. Примеров таких сбоев великое множество, даже известные дрессировщики страдали не раз от своих питомцев, что говорить о каких-то жалких любителях. В любом случае, я лично свой палец в рот чужому псу не положил бы, не смотря на его родословную, медали, ум и воспитание.
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))
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"я её без раздумий подстрелю" ))) Петросян отдыхает)))) твой водяной пестик зимой не работает))

§ Моше
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3838
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 23.12.16 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ходящим по частным секторам и промзонам людям:





Продаются во многих магазинах оружейных и туристических на просторах всех городов. Цена копейки.
Рекомендую именно в связке OC+CS.
Есть просто с OC (Олеризин капсикум) - является перечным концентратом со жгучих сортов перца, а вот с содержанием CS (слезоточивый газ Сирень) - уже интереснее и убойней.
Первое вещество просто поражает слизистые оболочки, вызывает приступы удушья и сильный кашель, а также жжение на кожном покрове. При попадании в глаза происход блефароспазм и глаза невозможно просто открыть некоторое время.
Второй (сирень) усиливает и еще может добавлять рвоту, агрессору явно будет не до вас, убежит и забьется в ближайший угол.

Уверенно цельтесь агрессивной псине в морду, и сразу отходите - чтобы не попасть под облако самим, следите за направлением ветра.

[Исправлено: Моше, 23.12.2016 - 13:38]
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