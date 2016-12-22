Ksander Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе #32





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 08.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 08:43 Статья очень глупая. Рассчитана на глупых людей, которые думают идеалами, вместо того, чтобы оценивать реальное положение дел. Во первых фокус на мочалках. Дешевый прием, для того чтобы обозлить читателя на государство еще сильнее и вызвать чувство стыда за страну, приводя в пример лидирующую позицию в такой ерунде, как мочалки. Конечно, дамочка забыла, что Казахстан славится тем, что помимо мочалок мы ещё в лидерах по производству муки, например. Но мука вещь серьезная и благородная, потому не вызовет негодование у хомячков, несмотря на то, что так же как и мочалки не приносит золотых гор. Во вторых совершенно идиотские примеры стран, которые устроили себе мешуры вроде лощеной ни на что не способной полиции при наличии громадных проблем, до которых нам еще падать и падать, особенно подчеркну Украину. От серьезных проблем на фоне незначительных достижений дамочка просто отмахнулась и не заостряла внимание, как о чем то незначительном и легко поправимом. Статья насыщена дешевым популизмом, а о том что там написано все и так знают. Стране нужна революция мирная, не кровавая баня на деньги сороса. И не вы, долбаные его выкормыши, будете на гребне этой революции. По крайней мере я надеюсь нашему народу хватит ума дать вам по роже в нужный час и запнуть под лавку, как брехливых шавок. Наша газета - у вас есть более уважаемые и адекватные авторы, зачем вы тащите этих недодемократов к себе? Надо их гнать из страны. После того, как оцениваешь их деятельность в других странах, невольно возникает вопрос, что лучше - такая "демократия" или наша диктатура, при которой мы живем.