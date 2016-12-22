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§ NG.kz
Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куба, Беларусь, Зимбабве, Северная Корея... что объединяет эти страны с нашей? В этом месяце журнал Time составил список «5 наций, которыми руководят диктаторы». Туда же вошел и Казахстан. Кто-то увидит в этом происки врага, которого винят во всех наших несчастьях, кто-то, но таких, к сожалению, меньшинство, задумается: а почему? Что с нами не так?
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оп-оп-эраина
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе




Отправлено: 22.12.16 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
журнал Time составил список «5 наций, которыми руководят диктаторы».

Во-1, чтобы доказать свою проф пригодность как журналиста/правозащитника - ..ен разберешь, Вы должны были нам эти критерии "диктаторства" привести. Увы, Вам, как типичной "пгавозащитнице" кидают кость и Вы бросаетесь продолжать логику, которую сами не вкурили. Во-2, "ДИКТА́Т, (книжн.). Требование, условие, предъявляемое сильной стороной и навязываемое слабой стороне для безусловного исполнения". США, Британия, Франция, иногда Германия по этой логике являются диктаторскими - ибо страны которые не соответствовали их критериям, бомбились, засылались террористические инструктора наплодившие АльКаеду, теперь Даишь, чтобы выжимать светские режимы Востока, да и просто подвергались шантажу, блокированию экономического развития через эмбарго, санкции, блокады, даже диверсии. В-3, вы нам смешали "кислое" с "зеленым" - государственный режим с экономическими успехами, которые проходят под диктовку мирового фин. кризиса, устроенного "экономическими демократиями". Наша валюта делалась на западе, рыночная модель вроде как западная, давно живет без особых нареканий и тут на те, диктаторы )))). Цитата:
Украина, и Грузия достаточно успешно борются с коррупцией
Загоготал бы, да окружающие не поймут, но читателей Вы наших за слепых котят-то без доступа к инету не принимайте, дайте нам капельку уважения в своих правозащитных глазах, плиииииз. Украина терь - притча во языцех на 20 лет вперед.

§ Грибоедов
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 22.12.16 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, вкратце.
Профайл

§ Ksander
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе
Ksander


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 08.12.16
Отправлено: 23.12.16 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья очень глупая. Рассчитана на глупых людей, которые думают идеалами, вместо того, чтобы оценивать реальное положение дел. Во первых фокус на мочалках. Дешевый прием, для того чтобы обозлить читателя на государство еще сильнее и вызвать чувство стыда за страну, приводя в пример лидирующую позицию в такой ерунде, как мочалки. Конечно, дамочка забыла, что Казахстан славится тем, что помимо мочалок мы ещё в лидерах по производству муки, например. Но мука вещь серьезная и благородная, потому не вызовет негодование у хомячков, несмотря на то, что так же как и мочалки не приносит золотых гор. Во вторых совершенно идиотские примеры стран, которые устроили себе мешуры вроде лощеной ни на что не способной полиции при наличии громадных проблем, до которых нам еще падать и падать, особенно подчеркну Украину. От серьезных проблем на фоне незначительных достижений дамочка просто отмахнулась и не заостряла внимание, как о чем то незначительном и легко поправимом. Статья насыщена дешевым популизмом, а о том что там написано все и так знают. Стране нужна революция мирная, не кровавая баня на деньги сороса. И не вы, долбаные его выкормыши, будете на гребне этой революции. По крайней мере я надеюсь нашему народу хватит ума дать вам по роже в нужный час и запнуть под лавку, как брехливых шавок. Наша газета - у вас есть более уважаемые и адекватные авторы, зачем вы тащите этих недодемократов к себе? Надо их гнать из страны. После того, как оцениваешь их деятельность в других странах, невольно возникает вопрос, что лучше - такая "демократия" или наша диктатура, при которой мы живем.
Профайл

"пусть говорят"
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе




Отправлено: 23.12.16 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ksander:
зачем вы тащите этих недодемократов к себе? Надо их гнать из страны.

надо давать выговариваться всем. Заодно увидим что у них на уме и какое обоснование, логика суждений. Как видим, никакого обоснования у Насти - с Запада выдали (а какие критерии диктаторства, какая линейка сравнения по странам, топ5 из 10 стран, к примеру - как-то видел такой же наброс рейтинг то ли на Россию, то ли на Казахстан, в результате копания оказалось, что "исследуемыми" странами было около 10-15 и никого из Запада, они ж там "избранные" нации), набрасываем. Как там у Лехаима Навального - "не рефлексируйте, распространяйте"? У Насти лучше получаются реально правозащитные статьи, по реальным пыткам, по реальным пострадавшим, ИМХО. А тут она сама не знает что откуда, но нас учит... лицемерим понесло.

Algaritm
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе




Отправлено: 23.12.16 - 12:15
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4874
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ksander:
Стране нужна революция мирная, не кровавая баня на деньги сороса.


Мирная революция это, извините, как безболезненная дефлорация.
Профайл

§ Валентин
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4874
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Х:
В свое время она там увидела "мирный майдан" с улыбающимися семьями, бабушками.


Ааа! Ну тогда стало понятнее, мирный майдан, my ass.
Ей Грэм Филипс популярно рассказал бы, и про мирный майдан, и про мирную АТО, если не побрезговал бы, конечно.
Профайл

Бывалый
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе




Отправлено: 23.12.16 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мирная революция это, извините, как безболезненная дефлорация.

Революции бывают технические, научные и много-много еще всяких.
Иногда лучше жевать, чем говорить.
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